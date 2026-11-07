Мечтата на всеки дом: Куче простира прането за рекордно време

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Лабрадорът Джава умее да закача щипки за пране на въже и при това го прави за рекордно време. Джава умее и много други неща, знае над 200 команди и десетки забавни номера като това да пуска монети в касичка и да открива глутен в храната.
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🐶 A Labrador attached 8 clothespins to a rope and set a world record! A dog named Java completed the challenge in just one minute. Java knows more than 200 commands and dozens of fun tricks. For example, the dog can put coins into a piggy bank and detect gluten in food. What would you teach your four-legged friend?— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026