Спорт:

Мечтата на всеки дом: Куче простира прането за рекордно време

07 ноември 2026, 22:30 часа 939 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Мечтата на всеки дом: Куче простира прането за рекордно време

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Лабрадорът Джава умее да закача щипки за пране на въже и при това го прави за рекордно време. Джава умее и много други неща, знае над 200 команди и десетки забавни номера като това да пуска монети в касичка и да открива глутен в храната.

Още: Аз или роботът? Аз! Допамин за четвъртък

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
усмивка настроение Допамин куче усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес