Антон Кутев отрече в Бюджет 2027 да се намаляват социалните плащания

Основната задача пред управляващите в проектобюджета за 2027 година е да ограничат бюджетния дефицит и нарастването на държавния дълг, без да намаляват социалните разходи и да спъват икономиката. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев.

"Така че това, което се опита да направи министерството на финансите и според мен в много голяма степен е успяло, е да направи това - ограничаване на дефицитите, спиране на автоматично нарастващите разходи, спиране на лавинообразния растеж на задълженията, за да може да не плащат децата и внуците за това, което правим ние в момента", заяви той.

"Но пак казвам и при предишният бюджет, и при този чувам опозиция да говори как сме намалявали социалните плащания, майчинските сме намалявали, пенсиите и така нататък. Абсолютно не е вярно. Всички социални плащания се увеличават", каза Кутев пред БНТ.

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Той призна, че лично е очаквал по-смели реформи, но според него настоящият бюджет трудно може да доведе до съществени структурни промени, предаде БНР.

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