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В бюджета са заложени 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект в България

08 ноември 2026, 8:17 часа 781 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В бюджета са заложени 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект в България

В проекта за бюджет са заложени 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект, допълнителни 62,1 млн. евро за наука и приложни изследвания и 10 млн. евро повече за средното професионално техническо образование. Това съобщиха от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

Предвижда се и увеличаване на участието на България в международни научни и технологични инициативи, включително Европейската космическа агенция и NATO-DIANA.

"За да обучи собствен модел с изкуствен интелект, един екип има нужда от изчислителна мощност и от хора, които знаят как да я използват. Това е идеята зад BRAIN++ / Discoverer++ — одобрения европейски проект за фабрика за изкуствен интелект в България. Работата по него продължава и през 2027 г. Проектът съчетава изчислителни ресурси, експертна помощ и обучения за компании, учени и публични институции", добавиха от министерството.

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Проектобюджетът на МИДТ за 2027 г. включва и увеличение на българските вноски за две международни партньорства. Чрез ускорителя на НАТО DIANA екипите, които разработват технологии с гражданско и отбранително приложение, могат да изпитват прототипите си в международна мрежа от тестови центрове.

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"Увеличението на вноската за Европейската космическа агенция е стъпка към планираното асоциирано членство на България. Целта е повече български компании и научни екипи да участват в космически проекти", уточняват от ведомството.

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Фабрика Изкуствен интелект бюджет 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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