8 ноември: Първата голяма морска победа на България

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8 ноември 1912 година: Първата голяма морска победа на България

На този ден през 1912 година, в хода на Балканската война, става факт първата морска победа на България. През нощта на 7 срещу 8 ноември българските торпедоносци нанасят удари на османския крайцер „Хамидие“ край българското Черноморско крайбрежие. Най-големият удар е нанесен от торпедоносеца с внушителното име „Дръзки“.

Още в началото на ноември до българското командване достига информация за маршрута на транспортни кораби, чиято цел е да извършат военни доставки за армията на Османската империя. За да осигури безпрепятствена доставка, османското военноморско командване блокира Варна с военни кораби. Сред тях е един от най-мощните плавателни съдове в османския флот - крайцерът „Хамидие“.

Българският военноморски отряд излиза в открито море под командването на капитана от втори ранг Димитър Добрев. Общо четири торпедоносеца участват в мисията - „Летящи“, „Смели“, „Строги“ и „Дръзки“, които благодарение на по-малките си размери имат значително предимство - възможността да се приближат незабелязано много близо до противника.

В нощта на 7 срещу 8 ноември 1912 година става първият сблъсък с „Хамидие“. След няколко неуспешни последователни атаки от българските кораби, турският крайцер открива огън.

Торпедоносецът „Дръзки“, който е под командването на Георги Купов - мичман първи ранг, успява да се приближи изключително близо до „Хамидие“. Торпедото е изстреляно от разстояние около 60 метра и удря директно носовата част на противниковия кораб. Ударът причинява сериозна пробойна, която нанася тежки щети на плавателния съд. В резултат на това има убити и ранени, а противникът е принуден да се оттегли. Въпреки пораженията, които понасят, българските торпедоносци успяват да изпълнят бойната си мисия.

Победата им е доказателство, че дори с ограничени ресурси, бойният дух на българските военни сили не може да бъде сломен.

Във Военноморския музей във Варна се намира и самият кораб-музей „Дръзки“, открит като експонат през 1957 година. Днес всеки посетител на музея има възможността да се докосне до условията, в които са воювали и служили на родината си българските моряци в началото на 20 век.

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