"Когато душата е аналогова": След сменената дата на документа до ЕК за пенсиите, разказ как "българската администрация така си работи"

В българската администрация има практиката документи или дейности да се представят със задна дата. Това заяви членът на Обществения съвет на Националната детска болница Надежда Цекулова в социалните мрежи.

"Прогресивните ни управляващи качили в онлайн система за документооборот документ с написана дата 02.11.2026, но създаден в 18.59 ч. на 03.11.2026 г. Така става като душата е аналогова", написа тя.

Цекулова коментира скандала, при който от ДБ обвиниха Министерство на финансите в подмяна на датата на документа, пратен до Брюксел, свързан с предложението за пренасочване на половината средства от втория пенсионен стълб към НОИ. На практика метаданните на документ, в който няма подобно предложение, показват, че той е създаден на 3 ноември - веднага, след като от опозицията алармираха за скандалната мярка. Датата на документа обаче е сменена с ден по-рано, за да изглежда, че той е бил пратен до Европейската комисия на 2 ноември. От ПП-ДБ вече показаха публично кореспонденция с Брюксел, от която стана ясно, че правителството е отправяло запитване за подобен ход, но е получило отказ.

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Не е прецедент

Цекулова уточни, че създаването на документ със задна дата изобщо не е прецедент за българската администрация и разказа за подобен случай с НЗОК.

"Значи, ще ви разкажа една история. През януари-февруари 2021 г., докато работех по годишния доклад на БХК, случайно установих, че статистиката за майчината смъртност не е вярна. Писах сигнали до купища институции две поредни години. НЗОК (чест им прави, в някакъв смисъл) не ми отговориха на сигнала, но възложиха анализ на свои експерти. Анализът потвърди находката ми, експертите обаче стъпваха на повече данни и имаха доста по-задълбочени изводи и съответно - препоръки", написа Цекулова.

"Това си е доста добре свършена работа, по българските стандарти. За НЗОК обаче това не беше достатъчно, искаха да изглежда сякаш сами са се сетили да направят проучването, затова го публикуваха със задна дата. Така на сайта им (и до днес така стои) в началото 2022г. се появи публикация с дата 5 март 2020 г. Като отворите прикачения в публикацията доклад, на първия ред пише, че това е анализ, възложен от управителя на НЗОК със заповед еди кой си номер от юни 2021 г.", добави тя.

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"Сега чета, че другарите от Министерството на финансите опитали да врътнат същия номер, само че с официални документи в системата на Европейската комисия. Ок, разбирам, че българската администрация на някакво ниво така си работи. Ама това е изумителна, изумителна клетост! Излагате се И пред чужденците бе, другари", завърши Цекулова.