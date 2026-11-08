Гласуването за ВСС мина: Ясно е има ли кандидат, събрал мнозинство

Председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов – съдия във Върховния касационен съд, обяви, че в съответствие с чл. 29к, ал 2 от ЗСВ проведеният на 7 ноември 2026 г. избор е редовен.

Гласували са 1870 съдии - повече от половината от 2275, включени в списъка на действащите съдии по реда на чл. 29д от ЗСВ. Общият брой на действителните гласове, според протоколите на избирателните секции с данните от гласуването с хартиени бюлетини е 1857. Недействителните бюлетини са 13 броя.

Избирателната комисия обяви, че няма избрани членове на ВСС, тъй като нито един от кандидатите не е получил повече от половината от действителните гласове.

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Изборът продължава днес от 08.00 ч. с повторно гласуване, предаде БГНЕС.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от Правилата за произвеждане на избор за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, ако при неговото провеждане не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани се смятат кандидатите, които са получили най-много гласове. При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.

Решението на Избирателната комисия и протоколите на избирателните секции ще бъдат публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Правната комисия в парламента подкрепи всички 21 кандидати за ВСС