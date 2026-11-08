Петкова за бюджета: Висока инфлация, по-висок дефицит и увеличение на данъците

Бюджетът за 2027 г. не решава нито един от проблемите пред обществото, няма визия и перспектива, а предвижда висока инфлация, по-висок дефицит и увеличение на данъците. Това коментира бившият финансов министър Теменужка Петкова.

"Ако премиерът Румен Радев определя бюджета като „камион без спирачки“, аз бих го сравнила със „самолет, в който няма пилот“, каза Петкова. Тя критикува заложения дефицит от 4,2% от БВП и прогнозата за инфлация от 4%. Според нея увеличаването на максималния осигурителен доход представлява скрита форма на повишаване на осигурителните вноски.

Тя обвини управляващите, че са увеличили разходите с близо 2,8 млрд. евро и са допринесли за представянето на дефицита като 5,7% от БВП. Бившият финансов министър оспори и начина, по който е отчетено бюджетното салдо за 2025 г., като заяви, че България е станала за смях пред Европейския съюз заради поисканата ревизия на бюджетния дефицит.

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Петкова коментира и докладите на Сметната палата, свързани с разходите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Според нея твърденията за неразплатени задължения и фактури в чекмеджета не отговарят на истината. „Няма нито една фактура, която да е издадена и да не е платена“, категорична е тя.

По думите ѝ в доклада на Сметната палата се споменават 1077 сертификата, които не са приети и утвърдени от Управителния съвет на АПИ. Според Петкова това означава, че съответната работа не е приета и няма основание разходите да бъдат отчетени за 2025 г. Тя постави под съмнение и начина, по който е възложена проверката на АПИ, като заяви, че в мотивите предварително е било указано какво трябва да установят одиторите. Петкова допълни, че експерти от Министерството на финансите са поддържали комуникация с АПИ по темата, но отказа да посочи конкретни имена.

Проформа административна оптимизация

Бившият финансов министър критикува и липсата на структурни реформи в новия бюджет. Според нея предвиденият ръст на общите приходи за 2027 г. спрямо 2026 г. е само 1,45 млрд. евро. За сравнение тя посочи, че правителството на Росен Желязков е събрало със 7 млрд. евро повече приходи през 2025 г. спрямо предходната година. При данъчно-осигурителните приходи увеличението е било 4 млрд. евро, докато в новия бюджет се предвижда ръст от около 3,5 млрд. евро, предаде БГНЕС.

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По отношение на съкращаването на 5000 щатни бройки Петкова посочи, че става дума за незаети позиции, чието премахване няма да доведе до съществени бюджетни ефекти.

Тя отправи критики и към комуникацията на управляващите по въпроса за евентуалното пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. Според нея премиерът трябва да бъде информиран за действията и предложенията на собствените си министри към Европейската комисия. „Ако премиерът не е знаел, това вече е проблем“, коментира тя. По думите ѝ управляващите трябва да бъдат по-открити за решенията си, ако искат да запазят доверието на гражданите.

Петкова прогнозира, че недоволството от бюджетната политика може да намери израз в действията на самите граждани. Тя посочи очакваното увеличение на данъците, разходите за електроенергия и толтаксите като фактори, които хората и бизнесът ще усетят пряко.

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