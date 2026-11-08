Ясно е има ли пострадали българи при атаката в центъра на Краков

По информация на посолството на Република България във Варшава към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката на централния площад в Краков, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Нападател навлезе с автомобил на Главния пазарски площад на Краков и откри огън с дългоцевно оръжие на случаен принцип по минувачите. Той беше ранен при конфронтация с полицията и откаран в болница.

От посолството посочиха, че са в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и има готовност да окаже консулско съдействие при необходимост.

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Към момента жертвите на нападението са 6, а ранените са 15, съобщават полски медии и световните агенции.

Полският министър-председател Доналд Туск заяви на брифинг, че в дома на заподозрения за масовата стрелба в Краков 25-годишен полски гражданин Михал О. са открити още три тела - на две жени и мъж. Вероятно става дума за членовете на семейството му - родителите му и сестра му. Очаква се самоличността на трите жертви да бъде потвърдена. На място в град Островец-Швентокшиски, където е живял терористът, в момента се провежда разследване.

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