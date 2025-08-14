Войната в Украйна:

Заради трети ден ВиК ремонт в Ловеч отново спира водата

14 август 2025, 09:45 часа 290 прочитания 0 коментара
Трети ден продължава ремонтът на магистрален водопровод „Черни Осъм”. В Ловеч водоподаването ще бъде прекъснато от 11:00 до 18:00 ч. днес. Това се съобщава на сайта на ВиК АД – Ловеч.

БТА припомня, че водата в Ловеч беше спирана на няколко пъти заради авария на водопровода на 12 август през деня. 

Изпълнителният директор на ВиК АД инж. Данаил Събевски днес не беше открит за коментар.

От водоснабдителното дружество уведомяват още, че също заради авария в 10:00 ч. ще бъде спряна водата в част от квартал „Гозница”. Тя ще бъде пусната след отстраняване на аварията.

 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
