Защита срещу руските дронове, включително в България: Докъде с детайлите?

24 септември 2025, 08:35 часа 304 прочитания 0 коментара
Има две инициативи що се отнася до дроновете, които се развиват. Първата е "Източен страж" - тя предполага увеличаване на възможностите за сателитно наблюдение, усилване на ПВО и разполагане на повече самолети на източния фланг на НАТО. Втората инициатива е стената от дронове – най-общо казано тя трябва да включва средства за откриване на безпилотни летателни апарати, средства за заглушаването на сигналите, с които работат, както и да има средства за унищожаването им (зенитни артилерийски установки, картечници с голям калибър, дронове-прехващачи, дори лазерно оръжие – Найденов посочи, че Израел ползва такова оръжие, известно е като "Железен лъч"*). Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

Найденов посочи, че за стената от дронове повече яснота ще има след срещата в петък, 26 септември, на която е поканена България. Цената още не се знае, напомни той, като добави, че ЕК също ще има роля – Още: България се включва в разговорите в ЕС за "стената от дронове"

"При НАТО има възможности, при Европа има пари", обобщи Димитър Гърдев, който е депутат и председател на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. По европрограмата за превъоръжаване SAFE, България подаде проекти за над 3 млрд. евро и там има проекти за защита от дронове. Гърдев счита, че точно тази програма в дългосрочен план е бъдещето за сигурността на България, докато НАТО предлага оперативните решения.

Най-важното за стената от дроновете е да се започне – никой няма 100% решение за безпилотните апарати, подчерта Гърдев и напомни как войната в Украйна действа на развитието на технологиите и че FPV дронове вече летят с оптични кабели т.е. електронното заглушаване там не работи (тези дронове обаче имат по-малък обхват, засега 20-тина километра, за разлика от далекобойните дронове, които обаче работят на принцип на навигация по електронен път). Но следва да е ясно, че България трябва да бъде припозната като страна, която търпи едни от най-големите щети заради войната в Украйна, включително като икономически последствия, каза Димитър Гърдев в разговора в сутрешния блок на БНТ.

Ангел Найденов счита и, че има сериозен сигнал за промяна от страна на Доналд Тръмп спрямо Русия. "Да не бързаме с овациите", предупреди обаче бившият ни министър на отбраната. "До този момент ултиматуми много, сроковете изтекоха и общо взето няма никакво засилване на мерките срещу Русия и руския президент", допълни Найденов. А Димитър Гърдев веднага коментира защо Тръмп го прави – не да спре войната в Украйна, а Европа да спре да купува руски петрол и газ и да купува американски. Последователна политика от страна на Тръмп в това отношение, заяви Гърдев. Освен това, Тръмп казва как Русия ще бъде победена, но внушава, че това ще стане с американско оръжие, което НАТО ще купува за Украйна т.е. още един пазар, защото Европа купува, напомни депутатът – Още: Тръмп: Русия е книжен тигър, икономиката ѝ се руши, Украйна може да си върне всичко (ВИДЕО)

* Високоенергиен лазер предназначен за унищожаване на малки ракети, дронове и минометни снаряди. Целта на лазера е да може да неутрализира и рояци от безпилотни самолети. Енергийното оръжие беше официално представено през 2014 година, а негов производител отново е Rafael Systems, но през 2022 в проекта е включена и американската компания "Локхийд Мартин". "Железен лъч" използва два мощни лазера, за да посреща въздушни цели на разстояние до 7 километра. Системата е поставена на камион, но може да се монтира и върху бронирана машина. Когато радарът на "Железен лъч" прихване връхлитащата ракета, термичната камера поема следенето ѝ, докато двата мощни лазерни лъча я обезвредят. За разлика от ПВО ракетните системи, дори и да пропусне целта, "Железен лъч" не нанася косвени щети. Открива и унищожава целта в рамките на 4-5 секунди.

Ивайло Ачев
