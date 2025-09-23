Тръмп: Русия е книжен тигър, икономиката ѝ се руши, Украйна може да си върне всичко (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп превърна първия ден от Общото събрание на ООН през тази седмица буквално в еднолично шоу. Той говори по куп теми, но основният фокус в световен мащаб безспорно беше върху мислите му за войната в Украйна. И най-гръмките му думи в крайна сметка бяха изречени през социалната му мрежа Truth Social. Ето какво написа той там - Още: Тръмп: Европа е виновна, че войната продължава, от ООН получих само счупен ескалатор, климатичните промени са измама (ВИДЕО)

"След като опознах и разбрах напълно военната и икономическа ситуация между Украйна и Русия и след като видях икономическите проблеми, които Украйна причинява на Русия, мисля, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да СПЕЧЕЛИ цялата си земя обратно в първоначалния ѝ вид. С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е много вероятно първоначалните граници, откъдето започна тази война, да бъдат възастановени. Защо не? Русия се бори безцелно вече три години и половина - война, която би трябвало да отнеме на една истинска военна сила по-малко от седмица, за да спечели. Това я кара да изглежда като "книжен тигър". Когато хората, живеещи в Москва и всички големи градове, села и области в цяла Русия, разберат какво всъщност се случва с тази война, фактът, че е почти невъзможно за тях да си набавят бензин на дългите опашки, които се образуват, и всички други неща, които се случват във военната им икономика, където по-голямата част от парите им се харчат за борба с Украйна, която има Велик Дух и само се подобрява, Украйна ще може да си върне страната в първоначалния ѝ вид и, кой знае, може би дори ще стигне по-далеч от това! Путин и Русия са (нагазили) в ГОЛЕМИ икономически проблеми и сега е моментът Украйна да действа. Във всеки случай, желая успех и на двете страни. Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото си иска. Успех на всички!" - думите на Тръмп и в оригинал ТУК! А и пред камера той каза подобни думи: "Не изглежда добре за Русия, трябваше да е бързо, а отнема 3,5 години много сериозни боеве и изглежда няма да свърши още дълго време":

"With EU support, Ukraine is capable of fighting and winning, restoring the entire country to its original state." — Trump. pic.twitter.com/RRkXbkvqeR — WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2025

“It looks like the war in Ukraine won’t end anytime soon,” Trump said



The US president met with Volodymyr Zelensky in New York on the sidelines of the UN General Assembly. pic.twitter.com/1O0GP2unhO — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Още преди да напише всичко това, президентът на САЩ директно заяви пред телевизионните камери, че руската икономика се руши - Още: Тръмп на срещата със Зеленски: Уважаваме борбата ви, но изглежда войната няма да свърши скоро (ВИДЕО)

Trump: “Russia doesn’t look so great. It was supposed to be quick for them. Looks like it’s far from over. Their economy is in terrible shape, it’s collapsing. Ukraine is doing a very good job holding back this massive army.” pic.twitter.com/KWN24MXIO6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025

Украйна действа

В подкрепа на казаното от Тръмп и по-специално що се отнася до горивата, Украйна днес обяви успешен удар срещу поредна станция на петролопровода "Дружба". Украинският генщаб потвърди удара - той е нанесен в Брянска област, с 6 ракети, изстреляни от ракетна система за залпов огън HIMARS, посочва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA (КАРТА). Става въпрос за контролна станция в село Найтоповичи (8 N), добавя ASTRA, като се позовава на свои източници в руското министерство на извънредните ситуации. Имало е пожар на площ от 30 квадратни метра, няма потрадали хора, но работата на станцията е временно спряна.

"Съоръжението е от стратегическо значение за снабдяване с петролни продукти на руската окупационна армия. Потвърдено е попадение в помпената станция, последвано от пожар в района на съоръжението", казва и украинският генщаб. Ударът е в близост до станцията "Унеча", на същия петролопровод, която Украйна порази през август и то два пъти: Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)

Стана ясно и, че руският газопреработвателен завод в Астрахан, управляван от "Газпром", е спрял производството. Причината - през миналата нощ като украински удар с дрон предизвика пожар на 22 септември, съобщава Reuters. Уцелен е кондензатен агрегат (с капацитет 3 милиона тона годишно), което спря производството на бензин и дизел. Ремонтите може да отнемат седмици или месеци. Съоръжението близо до Каспийско море току-що беше възобновило дейността си през август след предишна атака с дрон.

Russia’s Astrakhan gas processing plant, run by Gazprom, halted fuel production after a Ukrainian drone strike caused a fire on Sept 22, Reuters reports. A condensate unit (3M tons/year capacity) was hit, suspending gasoline and diesel output. Repairs may take weeks or months.… pic.twitter.com/mwQvP5XGHg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025

На този фон - Тръмп заяви, че щял да говори с унгарския премиер Виктор Орбан и да го убеди да спре да купува руски петрол. Досега официална Будапеща няколко пъти вече обяви, че няма алтернатива за стратегическата си енергийна сигурност извън руския петрол - Още: Унгария отказва да спре да купува руски петрол

"I think Orban will stop buying Russian oil if I talk to him. I’ll talk to him." - Trump.



Seems like we’ve heard something similar somewhere before. pic.twitter.com/VnNxRudRQV — WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2025

И за капак - на въпрос дали още вярва на руския диктатор Владимир Путин, Тръмп отвърна: "Ще ви кажа след месец":

When asked by a journalist whether he still trusts Putin, the U.S. President said he would reveal the answer in a month. pic.twitter.com/FoClbtdbOs — WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2025