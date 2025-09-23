Тръмп: Русия е книжен тигър, икономиката ѝ се руши, Украйна може да си върне всичко (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп превърна първия ден от Общото събрание на ООН през тази седмица буквално в еднолично шоу. Той говори по куп теми, но основният фокус в световен мащаб безспорно беше върху мислите му за войната в Украйна. И най-гръмките му думи в крайна сметка бяха изречени през социалната му мрежа Truth Social. Ето какво написа той там - Още: Тръмп: Европа е виновна, че войната продължава, от ООН получих само счупен ескалатор, климатичните промени са измама (ВИДЕО)
"След като опознах и разбрах напълно военната и икономическа ситуация между Украйна и Русия и след като видях икономическите проблеми, които Украйна причинява на Русия, мисля, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да СПЕЧЕЛИ цялата си земя обратно в първоначалния ѝ вид. С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е много вероятно първоначалните граници, откъдето започна тази война, да бъдат възастановени. Защо не? Русия се бори безцелно вече три години и половина - война, която би трябвало да отнеме на една истинска военна сила по-малко от седмица, за да спечели. Това я кара да изглежда като "книжен тигър". Когато хората, живеещи в Москва и всички големи градове, села и области в цяла Русия, разберат какво всъщност се случва с тази война, фактът, че е почти невъзможно за тях да си набавят бензин на дългите опашки, които се образуват, и всички други неща, които се случват във военната им икономика, където по-голямата част от парите им се харчат за борба с Украйна, която има Велик Дух и само се подобрява, Украйна ще може да си върне страната в първоначалния ѝ вид и, кой знае, може би дори ще стигне по-далеч от това! Путин и Русия са (нагазили) в ГОЛЕМИ икономически проблеми и сега е моментът Украйна да действа. Във всеки случай, желая успех и на двете страни. Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото си иска. Успех на всички!" - думите на Тръмп и в оригинал ТУК! А и пред камера той каза подобни думи: "Не изглежда добре за Русия, трябваше да е бързо, а отнема 3,5 години много сериозни боеве и изглежда няма да свърши още дълго време":
"With EU support, Ukraine is capable of fighting and winning, restoring the entire country to its original state." — Trump. pic.twitter.com/RRkXbkvqeR— WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2025
“It looks like the war in Ukraine won’t end anytime soon,” Trump said— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025
Още преди да напише всичко това, президентът на САЩ директно заяви пред телевизионните камери, че руската икономика се руши - Още: Тръмп на срещата със Зеленски: Уважаваме борбата ви, но изглежда войната няма да свърши скоро (ВИДЕО)
Trump: “Russia doesn’t look so great. It was supposed to be quick for them. Looks like it’s far from over. Their economy is in terrible shape, it’s collapsing. Ukraine is doing a very good job holding back this massive army.” pic.twitter.com/KWN24MXIO6— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025
Украйна действа
В подкрепа на казаното от Тръмп и по-специално що се отнася до горивата, Украйна днес обяви успешен удар срещу поредна станция на петролопровода "Дружба". Украинският генщаб потвърди удара - той е нанесен в Брянска област, с 6 ракети, изстреляни от ракетна система за залпов огън HIMARS, посочва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA (КАРТА). Става въпрос за контролна станция в село Найтоповичи (8 N), добавя ASTRA, като се позовава на свои източници в руското министерство на извънредните ситуации. Имало е пожар на площ от 30 квадратни метра, няма потрадали хора, но работата на станцията е временно спряна.
"Съоръжението е от стратегическо значение за снабдяване с петролни продукти на руската окупационна армия. Потвърдено е попадение в помпената станция, последвано от пожар в района на съоръжението", казва и украинският генщаб. Ударът е в близост до станцията "Унеча", на същия петролопровод, която Украйна порази през август и то два пъти: Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)
Стана ясно и, че руският газопреработвателен завод в Астрахан, управляван от "Газпром", е спрял производството. Причината - през миналата нощ като украински удар с дрон предизвика пожар на 22 септември, съобщава Reuters. Уцелен е кондензатен агрегат (с капацитет 3 милиона тона годишно), което спря производството на бензин и дизел. Ремонтите може да отнемат седмици или месеци. Съоръжението близо до Каспийско море току-що беше възобновило дейността си през август след предишна атака с дрон.
Russia’s Astrakhan gas processing plant, run by Gazprom, halted fuel production after a Ukrainian drone strike caused a fire on Sept 22, Reuters reports. A condensate unit (3M tons/year capacity) was hit, suspending gasoline and diesel output. Repairs may take weeks or months.… pic.twitter.com/mwQvP5XGHg— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025
На този фон - Тръмп заяви, че щял да говори с унгарския премиер Виктор Орбан и да го убеди да спре да купува руски петрол. Досега официална Будапеща няколко пъти вече обяви, че няма алтернатива за стратегическата си енергийна сигурност извън руския петрол - Още: Унгария отказва да спре да купува руски петрол
"I think Orban will stop buying Russian oil if I talk to him. I’ll talk to him." - Trump.— WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2025
И за капак - на въпрос дали още вярва на руския диктатор Владимир Путин, Тръмп отвърна: "Ще ви кажа след месец":
When asked by a journalist whether he still trusts Putin, the U.S. President said he would reveal the answer in a month. pic.twitter.com/FoClbtdbOs— WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2025