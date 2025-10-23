Войната в Украйна:

Завършиха двете обучения за жени лидери в район "Кремиковци" по проект "Събери сили и кажи STOP на насилието"

На 20–21 и 22–23 октомври 2025 г. се проведоха двете двудневни обучения за жени лидери от район „Кремиковци“ на Столична община. Събитията бяха част от проекта „Събери сили и кажи STOP на насилието“, реализиран от Българското училище за политика „Димитър Паница“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2025, в партньорство с район „Кремиковци“ и Народно читалище „Михаил Гелев 1926“, с. Челопечене.

Обученията бяха открити от г-жа Екатерина Йорданова, зам.-председател на Програмния съвет на Програма „Европа“ и Лилия Донкова, кмет на район „Кремиковци“. Сред лекторите бяха Иванка Раичкова, преподавател в Института по публична администрация, доц. д-р Александър Христов, председател на Центъра за анализи и кризисни комуникации и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и УНСС, гл. ас. д-р Благородна Макева, преподавател по „Защита от домашно насилие“ в Академията на МВР и консултант на министъра на правосъдието по въпросите на защитата от домашно насилие и Юлия Андонова, директор „Развитие и комуникации“ на фондация „П.У.Л.С.“.

Програмата беше интензивна, интерактивна и практически ориентирана, като включваше лекции, дискусии, симулации и работа по казуси в малки групи. В обученията се включиха общо над 50 жени лидери от различни населени места в района.

Проектът има за цел да повиши информираността, чувствителността и капацитета на жените от района за разпознаване и справяне с различни форми на насилие, както и да насърчи активната гражданска позиция и взаимната подкрепа в общността.

