Земетресение разлюля Ксанти, усетено е в половин България

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разлюля Североизточна Гърция, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Усетено е и в почти половин Южна България, съобщават доклади на потребители в социалните мрежи.

Епицентърът на труса, на дълбочина 7 километра, е на 12 километра западно от Ксанти и 110 километра южно от Пловдив. Земетресението е регистрирано в 09:16 часа днес. Няма данни за пострадали хора или разрушения.

Според публикации в публичното пространство трусът е усетен в Кърджали, Пловдив, Пазарджик, София, Перник и редица други.