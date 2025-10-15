Земетресение стресна Варна и Шабла

Земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България край Варна, съобщиха от Европейския сеизмологичен център.

Земният трус е усетен в 5,37 ч. тази сутрин с епицентър на североизточно от Варна, източно от Добрич и западно от Шабла. Земетресението е с магнитуд 3,5 по Рихтер според Геофизичния институт на БАН и с дълбочина 18,4 км. Няма данни за пострадали и материални щети.

