Земетресение стресна Варна и Шабла

15 октомври 2025, 10:28 часа 598 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България край Варна, съобщиха от Европейския сеизмологичен център.

Земният трус е усетен в 5,37 ч. тази сутрин с епицентър на североизточно от Варна, източно от Добрич и западно от Шабла. Земетресението е с магнитуд 3,5 по Рихтер според Геофизичния институт на БАН и с дълбочина 18,4 км. Няма данни за пострадали и материални щети.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Варна Земетресение магнитуд информация 2025
