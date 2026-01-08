Близо 500 машини чистят пътищата от снега, има условия за заледявания

Общо 489 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В следващите часове трасетата ще се третират основно против заледяване, посочиха от пътната агенция и добавиха, че падането на температурите и спирането на снеговалежа създават условия за заледяване на пътищата.

От АПИ информираха, че слаб сняг вали в шест области, както и по планинските проходи. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по пътя Шипково – Рибарица и Троянския проход поради снегопочистване. В област Враца по пътя Оряхово - Кнежа временно е преустановено преминаването на всички превозни средства поради намалена видимост. Временно трафикът по пътя Варна – Добрич на моторни превозни средства над 12 т е спрян поради намалена видимост и снегопочистване.

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите, посочиха още от АПИ и уточниха, че за повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, поясниха от агенцията. Оттам призовават шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. От пътната агенция призоваха шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили и през следващите дни.

