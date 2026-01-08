Лайфстайл:

Близо 500 машини чистят пътищата от снега, има условия за заледявания

08 януари 2026, 21:07 часа 272 прочитания 0 коментара
Близо 500 машини чистят пътищата от снега, има условия за заледявания

Общо 489 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В следващите часове трасетата ще се третират основно против заледяване, посочиха от пътната агенция и добавиха, че падането на температурите и спирането на снеговалежа създават условия за заледяване на пътищата.

От АПИ информираха, че слаб сняг вали в шест области, както и по планинските проходи. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по пътя Шипково – Рибарица и Троянския проход поради снегопочистване. В област Враца по пътя Оряхово - Кнежа временно е преустановено преминаването на всички превозни средства поради намалена видимост. Временно трафикът по пътя Варна – Добрич на моторни превозни средства над 12 т е спрян поради намалена видимост и снегопочистване.

Още: АПИ: Пътищата са проходими при зимни условия

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите, посочиха още от АПИ и уточниха, че за повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, поясниха от агенцията. Оттам призовават шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. От пътната агенция призоваха шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили и през следващите дни.

Още: Над 100 снегорина чистят в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
АПИ снегопочистване зимно почистване снегорини
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес