Язовир „Ивайловград“ прелива, информирани са съседни гръцки общини (СНИМКИ)

В резултат на проливни валежи с продължителност над 24 часа, от в община Ивайловград от вчера е налице повишен риск. Във връзка с това кметът на общината е издал заповед за активиране на Общинския план за защита. Към момента язовир „Ивайловград“ прелива, без опасност - от преливниците.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението, се посочва в страницата на общината във Фейсбук.

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности.

Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.

Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:

– електрозахранването и водоподаването;

– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;

– проходимостта на пътната мрежа.

Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.

Изказваме благодарност на „АБ“ АД – град Хасково, регионално звено Ивайловград за добрата координация и своевременните действия.

По информация на ГД „Гранична полиция“ временно е затворен за движение за всички видове моторни превозни средства ГКПП „Капитан Петко войвода“ – Свиленград, поради стачни действия на протестиращите гръцки земеделци.

При промяна на ситуацията гражданите ще бъдат своевременно уведомени чрез официалните канали. От Община Ивайловград ще продължим да следим обстановката непрекъснато, с грижа за хората.