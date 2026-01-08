Войната в Украйна:

Язовир „Ивайловград“ прелива, информирани са съседни гръцки общини (СНИМКИ)

08 януари 2026, 18:30 часа 420 прочитания 0 коментара
Язовир „Ивайловград“ прелива, информирани са съседни гръцки общини (СНИМКИ)

В резултат на проливни валежи с продължителност над 24 часа, от в община Ивайловград от вчера е налице повишен риск. Във връзка с това кметът на общината е издал заповед за активиране на Общинския план за защита. Към момента язовир „Ивайловград“ прелива, без опасност - от преливниците.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението, се посочва в страницата на общината във Фейсбук.

Още: Заради проливните дъждове: Обявиха частично бедствено положение в Крумовград

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности.

Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.

Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

– електрозахранването и водоподаването;

– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;

– проходимостта на пътната мрежа.

Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.

Изказваме благодарност на „АБ“ АД – град Хасково, регионално звено Ивайловград за добрата координация и своевременните действия.

По информация на ГД „Гранична полиция“ временно е затворен за движение за всички видове моторни превозни средства ГКПП „Капитан Петко войвода“ – Свиленград, поради стачни действия на протестиращите гръцки земеделци.

Още: Наводнения в Крумовград и Кирково, цял квартал е под вода (ВИДЕО)

При промяна на ситуацията гражданите ще бъдат своевременно уведомени чрез официалните канали. От Община Ивайловград ще продължим да следим обстановката непрекъснато, с грижа за хората.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Наводнение Ивайловград язовир Ивайловград поройни дъждове
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес