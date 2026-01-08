СЕМ проверява законно ли е освобождаването на Мария Цънцарова от bTV

Юридическият екип на Съвета за електронни медии ще направи правен анализ на случая с освобождаването на Мария Цънцарова от bTV, за да прецени дали има нарушение на Закона за радиото и телевизията. Решението бе взето на днешното заседание на регулатора след продължителни дебати по предложение на члена на СЕМ Пролет Велкова. Според Велкова два от мотивите, изтъкнати от медията за освобождаването на водещата, противоречат на разпоредби от Закона за радиото и телевизията.

Става дума за появата на журналистката в ефир "с брандирана чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания", както и за твърдението, че "Мария Цънцарова си е позволила в ефир да направи множество коментари, с които обвинява прекия си ръководител, че влияе на редакционното съдържание".

По думите на Велкова чашата не носи партийно политическо послание, а е свързана с гражданските протести срещу корупцията и беззаконието в страната. Още: "Обадете й се на Мария, няма нужда през ефира да й пращате поздрави": Нов спор в bTV за Цънцарова

"Отнемането на правата журналист да изразява позиции, при това подчертано в интерес на обществото, за мен е нарушение на чл. 10 от ЗРТ", заяви тя и припомни, че този текст предвижда "гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение".

По отношение на обвиненията, че Цънцарова е отправяла критики към прекия си ръководител, Велкова цитира ал. 11, ал. 3 от ЗРТ: "Публична критика спрямо доставчици на медийни услуги от страна на работещи в тях не е нелоялност към работодателя".

"Трус"

Друг член на регулатора – Габриела Наплатанова – определи случая като "трус". Още: "Свободата на журналистиката не се гарантира с декларации": Светослав Иванов с остър коментар за bTV и Мария Цънцарова

"Това за мен е един сериозен трус в една от най-гледаните телевизии и би следвало да се направят изводи и вътре, в рамките на медията, от която аз също съм била част 22 години. И за мен действително е доста предизвикателно да говоря по тази тема, тъй като тя засяга в известен смисъл и различни вътрешни решения и политики, които се водят, но те не са характерни само за тази конкретна медия, те са характерни и за другите големи електронни медии, тъй като в печата имам по-малко наблюдение, не съм била никога в печатна медия. Но това, което мога да кажа, че за мен е учудващо какво накара медията да пожертва една от най-популярните си разпознаваеми водещи и символ на остра публицистика Мария Цънцарова", каза Наплатанова.

Тя допълни, че обществените реакции са били очаквано крайни, тъй като "като знаков журналист Мария Цънцарова вземаше позиция от екрана и си създаваше много поддръжници, но и много неприятели, които организираха множество атаки и очернящи кампании през социалните мрежи в последната година. Ако един журналист не търси истината и не провокира обществени реакции с работата си, то от работата му няма смисъл". Още: Нова година, ново начало: Златимир Йочев също приключи със сутрешния блок на bTV (СНИМКИ)

Наплатанова припомни, че подобни случаи на отстраняване на журналисти е имало и преди.

"Този процес не засяга само една личност и само една медия. Той засяга цялата медийна среда и това е отдавна. Само в последното проучване на Асоциация на европейските журналисти в България сред повече от 200 журналисти, което е анонимно, 77% от участниците в това проучване са оценили външния натиск към работата им преди всичко като политически", посочи тя.

В същото време Наплатанова подчерта, че СЕМ не бива да упражнява пряка намеса в кадровите решения и редакционната политика на медията, тъй като новоприетият Акт за свобода на медиите изрично забранява подобни действия. "Така че медията в своята позиция също ясно обясни, че няма да се поддаде на натиск. Едно наше категорично действие по този казус би се възприело като натиск", добави тя. Още: Сутрешният блок на bTV с нови водещи, рокади и в още публицистични предавания (СНИМКИ)

ГЕРБ са "против"

Единственият глас "против" дойде от Галина Георгиева от квотата на ГЕРБ, която отбеляза, че медиите имат задължение за прозрачност и трябва да я осигуряват и при подобни кадрови решения.

"Това обаче, което ще си позволя да кажа е, че аз бих могла да обсъждам, да подкрепя или не, единствено и само становище на Съвета за електронни медии, което е написано с мотиви. Тъй като ще си позволя да окачествя някои от последните публични изяви като художествена самодейност, които вкарват регулатора в ненужен обяснителен режим", заяви Георгиева.