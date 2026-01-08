Лайфстайл:

Meteo Balkans: "Фалшива зима" затиска България, време е да се подготвим

08 януари 2026
Зимата официално дойде с първия сериозен сняг в България за 2026 г. От Meteo Balkans съобщават, че целият европейски континент навлиза в сезон, който изглежда познат и стандартен, но по същество е напълно различен и тепърва ще разбираме това. Новата норма ще бъде: сняг сутрин, дъжд по обяд и температури, напомнящи ранна пролет. Или с други думи - затиска ни "фалшива зима" и това ще се оформи като едно от най-характерните климатични явления на последните години, но едновременно ще постави под въпрос класическото разбиране за зимния сезон.

Снимка: iStock

Крайно време е да се подготвим за дълбоката промяна в начина, по който атмосферата функционира над Европа.

Какво представлява "фалшивата зима"

"Фалшива зима" не значи отсъствие на студ. Студ ще има, но ще бъде нестабилен, накъсан и често краткотраен. В Европа няма да има продължителни студени периоди със сняг, а резки температурни амплитуди, честа смяна на въздушни маси и валежи, които преминават от сняг в дъжд за часове. Резултатът? Комбинация от мокър сняг, ледени дъждове, поледици и внезапни наводнения. А това е далеч по-лош сценарий от класическата студена и суха зима.

Снимка: iStock

Основният двигател на тази нестабилност е силно промененото поведение на струйното течение над Северното полукълбо. Вместо ясно изразена западно-източна циркулация, струйното течение започва да става вълнообразно, да забавя движението си и да позволява дълбоки нахлувания както на студен арктичен въздух, така и на топли въздушни маси от юг, пишат от "Meteo Balkans".

Тези резки смени са предпоставка за условия за валежи със смесен характер и бързо преминаване през температурния праг около нулата, а това e най-опасната зона за инфраструктурата и обществото.

Снимка: iStock

И ако класическият зимен студ е предвидим, то "фалшивата зима" не е. Именно това я прави по-рискова. Честото преминаване от замръзване към размразяване води до образуване на поледици, заледяване на пътища и тротоари без видим сняг, което води до повишен риск от пътнотранспортни инциденти, натоварване на електропреносната мрежа и щети по сгради, пътища и мостове.

В авиацията и железопътния транспорт този тип зима е особено проблематичен, защото изисква постоянни превантивни действия – почистване, обезледяване и непрекъснат контрол.

Какъв ще е ефектът върху България

Снимка: iStock

От "Meteo Balkans" казват, че балканският регион е най-чувствителната към фалшивата зима зона в Европа, защото срещата между континентален студ и средиземноморска влага създава идеални условия за ледени дъждове, тежки поледици и локални наводнения.

В България това вече го усещаме заради кратките снежни периоди, последвани от обилни дъждове, повишения риск от свлачища, проблемите със зимната поддръжка на пътищата и щетите за земеделието заради измръзване след затопляне.

Снимка: iStock

Т. нар. "фалшива зима" обърква не само хората, но и екосистемите – растенията започват вегетация преждевременно, която често бива прекъсната от внезапен студ, което е пагубно.

Това явление не е еднократно и данните от последните години го показват ясно. Сами виждаме, че Европа навлиза в нов климатичен режим, при който сезоните стават все по-размити. "Фалшивата зима" е симптом на по-дълбок процес, свързан с глобалното затопляне, промените в арктичния лед и разместването на атмосферните модели. Важно е да се подчертае, че повече топлина в системата не означава по-малко зима, а по-хаотична зима.

Прогнозите сочат, че подобни зимни сценарии ще зачестяват и вместо стабилни студени периоди, Европа ще се сблъсква с кратки, но интензивни зимни епизоди, редуващи се с необичайно топли интервали. "Фалшивата зима" не е временна аномалия. Тя е новата реалност, към която обществото, инфраструктурата и икономиката ще трябва да се адаптират, казват от "Meteo Balkans".

Яна Баярова
Яна Баярова
