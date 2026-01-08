Спорт:

08 януари 2026, 06:40 часа 347 прочитания 0 коментара
Зимата пак ни изненада: Спря движението на автобуси и тролеи

Зимата отново ни изненада. Падналата суграшица, която премина в сняг тази сутрин в столицата създаде проблеми с градския транспорт, предаде БНР. По информация на слушател на програма "Хоризонт" няколко тролея и автобуса са имали затруднения с придвижването на т.нар изкачване на улица "Опълченска" след булевард "Сливница". Превозните средства са влезли в авариен режим по заледената улица. Има вероятност от закъснения заради зимната обстановка.

АПИ: Шофьорите да тръгват готови за зимни условия автомобили

Шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили в следващите дни поради предстоящи снеговалежи, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура". Според прогнозата на метеоролозите в Северна България и планинските райони дъждът ще преминава в сняг, с което се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост особено рано сутрин, когато и температурите са по-ниски. Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

От Пътната агенция посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Оттам съветват още да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

