Измами с имоти "на зелено" в София: прокуратура, полиция и ДАНС разследват

Софийската районна прокуратура (СРП) е започнала разследване на мащабни измами с договори за жилища "на зелено" в столицата. Между 2021 и 2024 г. граждани са били заблуждавани с цел имотна облага. Изискани са документи и са възложени проверки на много институции, каза на брифинг пред медиите на 30 септември говорителят на СРП прокурор Николай Николаев, цитиран от Българската телеграфна агенция (БТА).

Няколко институции проверяват

Той посочи, че на Националната агенция за приходите (НАП) е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица.

На Комисията за защита на потребителите (КЗП) са дадени разпоредби да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителен договор.

На Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е възложено да провери строителните книжа и да установи етапа, на който е завършен обектът по документи.

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) трябва да провери всички трансакции и при наличие на подозрителни, евентуално да ги блокира.

Разследването е възложено на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). "Търсим пострадали лица, провеждаме разпити и издирвания, чрез които следва да изясним профила на дружествата и свързаните с тях лица", каза Делян Динев, началник на сектор „Индустрия“ към „Икономическа полиция“ на СДВР.

Той посочи, че помощ оказват организирани групи във Facebook от пострадали при подобни измами хора.