Община Самоков успешно въведе електронен документооборот, който ще бъде в помощ на служителите на администрацията и на граждани, каза пред журналисти секретарят на Общината Станислава Цветкова. На 19 март Министерският съвет реши да създаде необходимата организация за въвеждане на изцяло електронен вътрешен оборот на документи в администрациите на органите на изпълнителната власт от 1 януари 2026 година.

Станислава Цветкова посочи, че за кореспонденцията с граждани се допускат и изключения. Жителите на общината ще могат да заявяват услуги и да ги заплащат онлайн при наличие на електронен подпис, който може да се направи в банка. По думите на Цветкова по този начин се спестява време.

В Община Самоков вече се работи с електронен подпис между служителите и институциите, с които комуникират. „Тази електронна кореспонденция скъсява значително времето за отговор“, посочи също секретарят на администрацията.

Тя допълни, че в сайта на Община Самоков е направен улеснен достъп за граждани за всички административни услуги, които се предлагат от Общината. Гражданите трябва да отидат на секция „Административни услуги“ и оттам имат възможност да заявяват електронно документа, който им е нужен. Това може да бъде подадено и заплатено онлайн. Заявлението постъпва до служителите на администрацията, които след това връщат и отговор.

Работещите са преминали няколко обучения. От Общината са започнали да въвеждат системата няколко месеца по-рано.

