Шофирайте внимателно в центъра на София, мият улиците

Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротоари и прилежащи пространства в централната градска част на София, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон.

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От днес дейностите започват в район „Триадица“ – център, като първото каре обхваща участъка между бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Парчевич“ и ул. „Солунска“. На 9 юни миенето ще продължи в карето между бул. „Христо Ботев“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“ и ул. „Солунска“.

За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротоарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства, в периода от 7:30 до 16:30 часа се забранява движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и местата, които са „служебен абонамент“.

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили своевременно да ги преместят, за да може дейностите да бъдат извършени в пълен обем и с необходимото качество. Останалите в участъка автомобили ще бъдат принудително премествани на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

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Уведомления за предстоящото миене се поставят предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен на сайта на Столичния инспекторат в секция „Миене и графици“, уточняват от Столична община.

След приключване на дейностите в район „Триадица“ – център, поетапно миене по карета ще се извършва и в районите „Възраждане“, „Оборище“, „Средец“, „Лозенец“, „Красно село“ и останалата част на „Триадица“, като дейностите ще продължат до месец август.

Организацията по изпълнение на дейностите се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, Центъра за градска мобилност, „Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи, Общинска полиция и „Софийска вода“ АД.