Мият подлезите на четири ключови локации в София

Продължава миенето на подлезите в София - при Националния дворец на културата (НДК), Телевизионната кула, пл. "Лъвов мост" и бул. "Ситняково", съобщиха от Столична община. С цел безопасното извършване на дейностите и минимално затруднение на трафика, миенето ще се извършва в нощните часове, като в следните участъци ще бъде въведена временна организация на движението и забрана за влизане на пътни превозни средства.

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На 5 юни от 00:30 до 4:30 часа ще се мие подлеза на бул. „Ген. Скобелев“ при НДК. На 13 юни от 00:30 до 4:30 часа ще се почиства подлеза на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула. На 19 юни от 00:30 до 2:00 часа – северно пътно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“. На 25 юни от 00:30 до 2:00 часа – южно пътно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“. На 25 юни от 2:00 до 5:00 часа – транспортен подлез на бул. „Ситняково“ и бул. „Ген. Данаил Николаев“.

Столичната община продължава дейностите по миене на транспортни подлези като част от регулярното почистване и поддържане на уличната мрежа. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са насочени към поддържането на по-чиста градска среда и ограничаване на натрупаните замърсявания в ключови пътни участъци, отбелязват от Общината.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.

В началото на май започна миенето на подлези, училищни дворове в София, както и дезинфекцията на цветни контейнери.