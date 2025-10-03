Системата BG-Alert задействана без разрешението на Терзиев

Системата BG-Alert в София е задействана без разрешението на кмета Васил Терзиев. Това съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков пред Нова телевизия. По думите му не е имало основание за изпращане на предупреждението, въпреки валежите от дъжд в последните две денонощия и снеговалежа в района на Витоша.

"Информацията, която беше подадена, за горолом и за образуване на снежна покривка е неточна. Съобщението не беше одобрено официално от кмета", обясни Неделков. Текстът на съобщението е написан вероятно от служител на общината, но фактите се изясняват.

В момента тече вътрешна проверка. "Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще", заявиха от Столична община.

Припомняме, че тази сутрин (3 септември) бе активирана системата за ранно известяване при бедствия BG-ALERT по повод първите усложнения на времето след падането на снежната покривка в различни части на страната. "Внимание! Образуване на снежна покривка на подходите, водещи към Природен парк Витоша. Опасност от горолом (падащи дървета и клони). Подходите за МПС са временно затворени", гласеше то.

От СО дадоха и официално съобщение каква е актуалната ситуация на Витоша. "Пътищата към "Алеко" и "Златните мостове" са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж. Екипи на Столичен инспекторат и дирекция “Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони", става ясно от съобщението.

"Нашите екипи полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда", казват от общината. И благодарят за разбирането и търпението. "Планината скоро ще бъде отново достъпна и безопасна за всички нас".