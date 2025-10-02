Войната в Украйна:

"Тази адекватна реакция не е случайна": Първи сняг на Витоша и скоростни мерки от Столична община (СНИМКИ)

Първи снежен ден за октомври и първи сняг на Витоша. Столичният кмет Васил Терзиев докладва, че към момента ситуацията е спокойна и няма данни за усложнения или проблеми с движението. "Възложил съм опесъчаване и следим обстановката. Витоша е една от най-посещаваните планини в България - всекидневно и целогодишно. Достъпът до нея е изключително важен за мен и за екипа ми, защото тя е място за отдих, спорт и бягство от градския шум за хиляди столичани", написа той в профила си в социалните мрежи.

По думите му тази "бърза и адекватна реакция" не е случайна.

"Тя е резултат от реформата в организацията и контрола на снегопочистването, която въведохме още през миналата зима. С нея адресирахме дългогодишните проблеми със заварените договори и осигурихме нов, по-стриктен подход", казва той и изброи - повишен контрол и строги санкции, което включва при некачествено почистване, дейността да не е заплащана на фирмата-изпълнител. "Принципът за това решение е, че парите на столичани се дават само за свършена работа", казва той.

И още: "Увеличени изисквания към изпълнителите: Настояхме за по-адекватна техника за планински зимни условия и по-чести обработки на пътищата. Въведохме нощно почистване: Затварянето на пътищата до х. "Алеко" и "Златните мостове" през нощта (от 3:00 ч. до 7:00 ч.) позволи цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната. По-тясна координация: Създадохме процес на непрекъсната координация между Общинска полиция, ЦГМ, ски училищата и хижарите за бърза реакция при сигнали. Превантивни действия: Поехме ангажимента да отстраняваме опасно надвиснали дървета по пътните участъци, за да предотвратим рискове за безопасността", пише Терзиев.

Градоначалникът подчертава, че той и екипът работят активно за подобряване на достъпа и за реализирането на цялостна визия за Витоша. "Целта ни е планината да бъде безопасна и достъпна за всички столичани целогодишно. Апелирам към всички шофьори: Моля, бъдете напълно оборудвани за зимни условия на Витоша (със зимни гуми и вериги) и се съобразявайте с препоръките на органите на терен. Вашата отговорност е част от общата ни безопасност. Ние продължаваме да работим", написа още той.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
