Първи сняг и първа тревога от "BG Alert" за опасност от горолом на Витоша (СНИМКА)

В петък сутрин бе активирана системата за ранно известяване при бедствия BG-ALERT по повод първите усложнения на времето след падането на снежната покривка в различни части на страната. В София алармата бе задействана от столичния кмет Васил Терзиев, става ясно от съобщението, което получиха жителите и гостите на София, видя Actualno.com.

"Внимание! Образуване на снежна покривка на подходите, водещи към Природен парк Витоша. Опасност от горолом (падащи дървета и клони). Подходите за МПС са временно затворени", гласи съобщението на системата.

Припомняме, че в София през последното денонощие дъждът премина в сняг, а по високите части вече натрупа няколко сантиметра снежна покривка. На този фон след заседание на кризисен щаб пък беше обявено бедствено положение в община Царево.

Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за последните пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.

