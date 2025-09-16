"Улиците на София не са писта": Терзиев след тежката катастрофа

Улиците на София не са писта. Трябва да бъдем отговорни зад волана. Това каза пред журналисти кметът на столицата Васил Терзиев, който откри събитие на кампанията за пътна безопасност "На пътя няма рестарт". "Много важна е личната отговорност на хората. Всеки, който сяда в колата, трябва да знае, че сяда в нещо, което тежи един-два тона и може да предизвика големи щети или да отнеме животи. Ако човек не цени живота си и живота на другите, много трудно е да се опазим. Важно е всеки един да има самосъзнание, а не да мислим как да имаме камера на всеки пет метра или легнал полицай", посочи кметът, цитиран от БТА.

Допълнителни мантинели

На въпрос от журналисти ще бъдат ли сложени допълнителни мантинели на бул. "Ботевградско шосе", където след катастрофа с висока скорост автомобил се разцепи на две, а водачът му загина, кметът отговори, че с никакви мантинели не можеш да предотвратиш фатален край, когато някой избира да се качи в колата и да кара с такава несъобразена скорост. "Това е несериозно – 220 км/ч в градски условия".

Кметът Терзиев посочи още, че има специални писти и места, където човек може да шофира с висока скорост и да си доставя адреналин, но улиците на градовете не са мястото за това.

"Повече от младите хора да изберат да бъдат отговорни на пътя", призова кметът. Той увери, че ще продължат усилията на местната власт да има все повече камери за скорост и пътищата да бъдат обезопасени.