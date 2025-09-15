Войната в Украйна:

С 218 км/ч е карал загиналият шофьор при катастрофата в София (СНИМКИ)

15 септември 2025, 15:11 часа 238 прочитания 0 коментара
С 218 км/ч е карал загиналият шофьор при катастрофата в София (СНИМКИ)

Тежък инцидент отне живота на шофьор тази сутрин на столичния булевард "Ботевградско шосе" в посока автомагистрала "Хемус". Колата се е разбила в дърво и буквално се е разцепила на две части.

Сигналът за катастрофата е подаден малко след 9:30 часа. На място веднага е изпратен екип на Спешна помощ, но медиците само са констатирали смъртта на водача. От МВР потвърдиха, че автомобилът е самокатастрофирал и при инцидента няма други пострадали. Засега няма данни за самоличността на загиналия.

Ужасяваща гледка

По думите на свидетели в социалните мрежи гледката е била ужасяваща – на пътното платно е имало откъснати човешки крайници.

Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики шофьорът се е движел със скорост 218 км/ч и е карал със сликове гуми. Тя определи поведението му като "пълно безобразие и незачитане на правилата", като подчерта, че този път по чиста случайност няма жертви сред случайни минувачи или други участници в движението.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Катастрофата стана на 15 септември – в първия учебен ден, когато хиляди деца тръгват към училище.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Катастрофа Ботевградско шосе
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес