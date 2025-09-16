Войната в Украйна:

Колата е била допълнително тунингована: Автомобилен състезател за тежката катастрофа в София

16 септември 2025, 08:13 часа 751 прочитания 0 коментара
Автомобилът е бил мощен, а освен това е бил допълнително тунингован с още поне 300 конски сили. За това свидетелстват разкази на приятели на шофьора. Това обясни автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев в ефира на Нова телевизия. Той подчерта, че обикновено водачите тунинговат силовата част на колата, но никой не се замисля за спирачната система и окачването.

ОЩЕ: С 218 км/ч е карал загиналият шофьор при катастрофата в София (СНИМКИ)

Припомняме, че в понеделник (15 септември) стана тежка катастрофа с фатален край на бул. "Ботевградско шосе" в София. Автомобил се разцепи на две при удар в дърво, а шофьорът загина на място. Катастрофата се случва само на метри от спирка на градския транспорт и по чудо няма други жертви или ранени.

Фатален край с мощен автомобил

"Подобна кола със задно окачване се управлява трудно. Тези автомобили имат склонност към овърстиринг или така нареченото презавиване. Когато ускоряват – задната част на автомобила се стреми да се завърти около центъра на колата. Така че уменията на водача трябва да са много големи в противен случай има опасност от загуба на контрол", обясни той.

По думите на Дунев вносът на подобни автомобили от САЩ трябва да минава през техническа служба, защото в Америка ограниченията са между 70 и 80 мили в час и затова автомобилите, които се внасят от там, са с малки спирачни системи. "Трябва да се възложи и автотехническа експертиза по регистрацията на този автомобил", смята той.

ОЩЕ: Пореден тежък инцидент: 4-годишно дете пострада в катастрофа на магистрала "Хемус"

Според него поведението на водача и използването на такива високи скорости по подобни пътища е недопустимо. Особено – на метри от автобусна спирка. 

Виолета Иванова
