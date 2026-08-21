Карате колело в парка? Вече ще бъдете глобявани

Карането на колело в парковете е забранено и всеки, който си позволява да влезе с велосипед в парк, е нарушител. Според действащи правила карането на колело в парковете се наказва с глоба от 30 до 200 лв. С това са били изненадани мнозина софиянци, след като Столична община се е активизирала да прилага стара разпоредба.

В социалните мрежи граждани сигнализират, че са били обект на проверки и са били предупредени, че новите-стари правила вече ще бъдат съблюдавани. Раздавани са им и разяснителни листовки.

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"НА ВНИМАНИЕТО НА СОФИЯНЦИ! Токущо ме спряха полицаи в Борисовата градина, дадоха ми листовка и любезно ми обясниха, че започват да глобяват от утре всеки с ВСЯКАКВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (разбирай колело, тротинетка, скейтборд, кънки и т.н.) Основанието било, че от 2017 било записано в закона, че парковете били пешеходни зони и нямаме право да караме там. Глобите били 25/56€ Честито", обяви Фейсбук страницата "Велосипеден свят".

Източник: Facebook/Велосипеден свят

Парковете са забранени, може само по велоалея

"Месец-два след като Борисовата градина се напълни с автомобили, изтарикатили се с пропуски, в парка вече са забранени... велосипедите. Както и във всички пешеходни зони на София. Така ми обясни учтиво една полицайка с ей такива устни преди малко. С колегата ѝ днес са завардили баш алеята зад къпалнята Мария Луиза и раздават листовки. Причината - имало инциденти с деца, блъснати от колело/тротинетка и общината рекла и отсЕкла. Оставяме настрана дали децата са на хитреците с колите и по същество: да, има хора, които не знаят какво правят на колело. Но да забраниш на всички да карат, вместо да регулираш нещата (примерно ограничение на скоростта с колело до 20 км/ч и няколко камери за скорост/полицаи И там) е жестоко малоумие", написа журналистът Милен Енчев.

Забраната важи за лица над 12 години. Също така е забранено карането без ръце и паралелното каране.

Много граждани сигнализират, че от полицията им обяснили, че е разрешено да се кара единствено в паркове с иградена велоинфраструктура, т.е. велоалеи. В София тези паркове са рядкост, което означава, че в общия случай зелените пространства остават забранена зона.

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"Честито Софиянци! СО мисли за нас и нашето бързо, лесно, удобно и приятно придвижване и съответно ни стимулира да слезем от колите, за да караме колела и др. средства в София. Само трябва да се движим по велоалеите, които малко ги няма, да караме с колите по опасни булеварди, да не влизаме в парковете, защото ще ни гонят полицаи, да не бягаме на полицаите, да не караме тротинетка на тъмно (колело и ховърборд може), да сме регистрирали тротинетката в общината, да сме с каска, жилетка и лампи и да сме над 16, да ползваме подлезите и разбира се да не сме пили или нещо друго", написа фотографът Ясен Джабиров.

"Без парковете карането на колело в София е пълна скръб и доста опасно. По закон трябва да има велоалея в парка....няма. Има обиколни пътечки и трасенца за децата, които сега ще са забранени. Ще ни избутат на платното, където ще има тежки инциденти. Ако заобикалям Южния парк по Сребърна ли да се движа? Ами ако съм чужденец с новите колела под наем на СО и не знам, че това е самоубийство? От Дианабад как се идва до НДК без Борисова? Безумие е да санкционираш преди да си създал структурата (боя и знаци в парка), но не ме учудва такова поведение към гражданите", допълни още той.

Условия няма, но глоби - да

От Сдружение "Велоеволюция" сигнализираха за казуса миналия месец.

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"Каране на колело в парка = глоба. Потърпевши споделят в социалните мрежи за акции на Столична община и СДВР. Велосипедисти биват предупреждавани и дори глобявани за каране на велосипед в парк. За съжаление това е възможно след промяна на ЗДвП от 2015 г. Забранено е преминаване и паркиране на ППС в паркове и градини, освен на обособени за целта места. Досега това правило не е прилагано, а обособените велоалеи в паркове се броят на пръсти. Такива в София има само край парка при НДК и в Западен парк. Велосипедисти обаче са били спирани от полиция в Северен парк, където велосипедна инфраструктура няма. Нека да е ясно - законът е закон, но трябва да е справедлив и приложен пълноценно. В Столична община отлежават проекти за велоалеи в паркове. Дали сме препоръки за по-смислени и свързани маршрути. А проектите няма да бъдат изпълнени, докато не се ремонтират разрушените настилки. Дотогава полицията тормози нормални хора и деца излезли на разходка с колело в почивен ден. Условия за каране на колело по закон няма, но закон за глобяване има", коментират от сдружението.

Общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев също изрази възмущение в профила си във Facebook, като там обаче се стигна до диалог с потребители, че няма нищо лошо в това полицията да следи велосипедисти и ползващи тротинетки да не карат с бясна скорост в парковете.