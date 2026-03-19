Войната в Украйна:

19 март 2026, 13:22 часа 226 прочитания 0 коментара
Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 24 МИР - София

Представяме ви листата на БСП в 24 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Крум Костадинов Зарков

2. Димитър Петков Главинов

3. Иван Любомиров Спасов

4. Георги Ангелов Стамболиев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

5. Мариана Неделчова Божкова

6. Александър Спасов Грозданов

7. Светослав Георгиев Стойков

8. Илиян Василев Ризов

9. Георги Митков Димитров

10. Даниела Тодорова Гълъбова

11. Борислав Любомиров Иванов

12. Атанас Атанасов Папаризов

13. Мариела Тодорова Модева

14. Николай Йорданов Белалов

15. Николай Ивайлов Николов

16. Елена Тодорова Тиганева

17. Валентина Василева Узунова

18. Анатолий Христов Станкулов

19. Володя Чанев Нейков

20. Елмира Красимирова Атанасова

21. Деян Деянов Калинов

22. Цветан Владимиров Николов

23. Анета Костадинова Ангелова

24. Валентин Димитров Пейков

25. Владимир Кирилов Манов

26. Максим Кръстев Митев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес