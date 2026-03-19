Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 24 МИР - София

Представяме ви листата на БСП в 24 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Крум Костадинов Зарков

2. Димитър Петков Главинов

3. Иван Любомиров Спасов

4. Георги Ангелов Стамболиев

5. Мариана Неделчова Божкова

6. Александър Спасов Грозданов

7. Светослав Георгиев Стойков

8. Илиян Василев Ризов

9. Георги Митков Димитров

10. Даниела Тодорова Гълъбова

11. Борислав Любомиров Иванов

12. Атанас Атанасов Папаризов

13. Мариела Тодорова Модева

14. Николай Йорданов Белалов

15. Николай Ивайлов Николов

16. Елена Тодорова Тиганева

17. Валентина Василева Узунова

18. Анатолий Христов Станкулов

19. Володя Чанев Нейков

20. Елмира Красимирова Атанасова

21. Деян Деянов Калинов

22. Цветан Владимиров Николов

23. Анета Костадинова Ангелова

24. Валентин Димитров Пейков

25. Владимир Кирилов Манов

26. Максим Кръстев Митев

