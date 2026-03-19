Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 23 МИР - София

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 23 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Емилия Красимирова Кехайова

2. Мария Христова Савчева

3. Рахим Зафер Юмерефенди

4. Методи Сашев Кацаров

5. Глория-Никол Емилова Найденова

6. Иван Живков Неделчев

7. Петър Тошков Войнов

8. Фатме Месуд Юмер

9. Муса Мустафа Аянски

10. Мехмед Мехмед Шахин

11. Любомир Венциславов Мерджанов

12. Гюлсум Халил Халил

13. Дайана Красимирова Иванова

14. Онур Сунай Емин

15. Валери Иванов Копчев

16. Дейвид Цветанов Христов

17. Лоран Лазгин Ахмед

18. Даниел Марио Иванов

19. Цветан Галинов Василев

20. Филип Пламенов Петков

21. Стефка Николова Казакова

22. Веселин Емилов Джерманов

23. Бистра Генадиева Иванова

24. Георги Атанасов Георгиев

25. Марин Начев Танев

26. Исмет Салих Узунов

27. Ренета Антонова Илиева

28. Айджан Алейтин Мехмед

29. Мелисса Недялкова Христова

30. Нургюл Решат Мехмед

31. Григор Исмаил Рахими

32. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

