Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 24 МИР - София

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 24 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Стефан Александров Белчев

2. Иван Петев Демерджиев

3. Александра Йовчева Вълчева

4. Васил Иванов Горанов

5. Иван Димитров Янев

6. Владимир Петров Раков

7. Нели Николаева Андреева

8. Ангел Василев Чакъров

9. Александър Христов Григоров

10. Стоимен Костов Чакалов

11. Георги Стоянов Хорозов

12. Даниел Златков Халваджиев

13. Миглена Антонова Павлова

14. Радост Иванова Вълчева-Генчева

15. Йордан Йорданов Топалов

16. Албена Василева Пенова

17. Мартин Галентинов Грозев

18. Силвия Иванова Иванова-Гатовска

19. Ралица Вилиянова Игнатова

20. Георги Емилов Янчев

21. Иглика Цветкова Мишева-Брусева

22. Мартин Любенов Стаменов

23. Васил Василев Василев

24. Йордан Емилов Самодумов

25. Милева Димитрова Владкова

26. Трифон Богданов Влахов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.