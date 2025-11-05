Любопитно:

Ето кой получи наградата "Кристална лира 2025" в Стара Загора

Две извънредни награди „Кристална лира“ бяха отредени на Стара Загора за 2025 г. На тържествената церемония специалните отличия получиха Държавна опера - Стара Загора и главният художествен ръководител на Общинския фолклорен ансамбъл „Загоре“ Христо Иванов. Председателят на Съюза на българските музикални и танцови дейци Станислав Почекански връчи статуетката на Христо Иванов - главен художествен ръководител на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“. Призът е по повод премиерния спектакъл „С корени в бъдещето“. 150-минутното представление е посветено на 70-годишнината на Ансамбъла и е разработен по програма „Нематериално културно наследство“.

Подготовката за цялостната реализация на проекта с включените в него различни компоненти, започва от началото на 2025 г., като целият творчески екип на ансамбъла е включен активно: 43 изпълнители - хор, музиканти, танцьори, солисти и художествено-творчески персонал.

Христо Иванов е един от най-изтъкнатите педагози по български народни танци, дългогодишен преподавател в хореографското училище, постановчик и режисьор на музикално-танцови сценични и телевизионни форми. Роден в Казанлък, той е възпитаник на Държавното хореографско училище – София. Работил е като артист-танцьор и солист на Държавния ансамбъл „Филип Кутев“, а в периода 1982-1988 г. е хореограф на състава. От 2006 г. е ръководител на специалности български танци в НУТИ. От 2016 г. до настоящия момент Христо Иванов е главен художествен ръководител на Общинския фолклорен ансамбъл „Загоре“ – символ и емблема на Стара Загора.

Втората извънредна награда бе отредена за Държавна опера - Стара Загора по повод 100-годишния юбилей на най-старата извънстолична опера. Владимир Бошнаков, директор на Старозагорската опера, прие отличието на празничната гала вечер. Той посвети наградата на целия днешен състав на Операта и благодари на журито за високата оценка. Директорът на Операта Владимир Бошнаков сподели, че е горд да бъде част от този исторически момент.

Наградите са учредени през 1997 г. с цел отличаване на върховите творчески постижения през изминалия концертен сезон в областта на музикалното и танцовото изкуство в България. Те се присъждат ежегодно от Съюза на българските музикални и танцови дейци и „Кантус Фирмус“ АД за върхови постижения в областта на българското музикално и танцово изкуство. 

Повече информация за номинациите за наградите „Кристална лира 2025“ може да откриете на официалния сайт на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

