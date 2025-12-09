Не искат хаос: ГЕРБ подсилиха митинга на Пеевски в Стара Загора (СНИМКИ)

"На 9 декември нашият град беше обединен от силна гражданска енергия. Хиляди участници в митинга, подкрепен от партия ГЕРБ, изразиха своята воля за сигурна и подредена държава. Хората поискаха ясно бъдеще – стабилност, отговорност и европейска перспектива", се посочва в съобщение във "Фейсбук" страницата на ГЕРБ - Стара Загора. Подкрепата на местната структура не е изненада, по-рано през деня Младежите от ГЕРБ заявиха, че ще се включат в митинга, тъй като не искат правитеството на Росен Желязков да подава оставка.

Симпатизантите на ГЕРБ са били на протеста, за да кажат „не“ на хаоса, на поскъпването, което тежи на всяко домакинство, и на усещането за застой.

"Гражданският глас беше категоричен – България заслужава повече", посочват още от ГЕРБ - Стара Загора. Междувременно в Стара Загора беше един от най-многолюдните митинги на "ДПС - Ново начало". Голямо присъствие имаше и на така наречените контрапротести в Кърджали, Търговище, Разград, Добрич, Шумен и Ямбол.

Как преминаха митингите срещу омразата

Митингите на "ДПС - Ново начало" под мотото "Не на омразата" започнаха около 18.00 ч. в десетки населени места, като завършиха преди 21.00 ч., но на тях не беше забелязан санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на партията Делян Пеевски. Гражданите, които бяха на тези протести, обаче получиха много поздрави от Пеевски. Специални имаше за "сърцето и душата на ДПС" Кърджали и Белица. Там протестите бяха двамата заместник-председатели на партията - в Кърджали - Ерол Мехмед, а в Белица - Радослав Ревански.

Протестите приключиха мирно, бяха осигурени с полицейско присъствие и по последни данни на МВР - няма задържани и провокации към този момент. ОЩЕ: С много поздрави, но без Пеевски: Митингите на ДПС срещу омразата (ОБЗОР)