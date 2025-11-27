Прочути археолози се събират в Стара Загора

Днес стартира конференция-дискусия на тема „Преход от неолита към халколита в българските земи“ в Регионален исторически музей - Стара Загора. Програмата на събитието обхваща 25, 26 и 27 ноември 2025 г. Зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева приветства академиците и гостите на конференцията. „Няма по-добро място от Стара Загора, където може да се проведе дискусия на тази тема“, потвърди зам.-кметът.

„Гордеем се с музея „Неолитни жилища“ в Стара Загора и с нетърпение очакваме да видим как изглежда след дигитализацията му, за да бъде той по-интересен и атрактивен за младите хора“, сподели тя.

„Имаме план заедно с Петър Калчев да работим сериозно върху подобряването на музеите и осигуряването на достъпна среда, за да бъде по-удобен за всички посетители и да се популяризират“, заяви зам.-кметът Милена Желева и пожела форумът да бъде полезен и интересен за всички присъстващи.

Директорът на РИМ – Стара Загора Петър Калчев поздрави колегите си и гостите в залата и благодари на Община Стара Загора и зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“ за организацията и подкрепата.

Акад. Васил Николов даде начало на дискусията и благодари на Община Стара Загора за възможността събитието да се проведе в града. Той сподели, че идеята и нуждата от този форум е възникнала вследствие на дългогодишните дискусии между археолозите относно прехода от Неолит към Халколит. Той изрази надежда, че тези няколко дни ще бъдат ползотворни за археолозите и историците, които участват.

По време на форума ще бъдат представени доклади и ще бъдат разгледани „на живо“ материали (фрагменти от керамични съдове) от археологическите разкопки. Целта на учените е да установят „граници“ и критерии, които да бъдат ориентир за обособяване на двата съседни периода.

Всеки, който има интерес може да посети музей „Неолитни жилища“ на 27 ноември от 17.30 ч., когато ще бъдат представени културните ценности от постоянната му експозиция в автентична дигитална среда.