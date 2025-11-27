Кметът на Стара Загора награди световния шампион по силов трибой

Кметът Живко Тодоров удостои с плакети световния шампион по силов трибой Стоян Георгиев и неговия треньор Евгени Танев. Отличието бе връчено по повод четирите златни медала, които младият спортист завоюва на Световното първенство в румънския град Клуж-Напока. В зала 203 на Община Стара Загора присъстваха треньори, спортни специалисти и представители на местните медии. Сред гостите бяха началникът на отдел „Спортни дейности“ Петко Крумов, треньорите Евгени Танев и Стоян Стоянов (дядо на състезателя).

Кметът Живко Тодоров поздрави Стоян Георгиев за изключителното му постижение, подчертавайки, че успехът му е повод за гордост не само за Стара Загора, но и за България. „Продължавайте уверено напред – ние сме до вас. Това, което Стоян постигна, е огромна гордост за нашия град и нашата държава. Четирите златни медала са резултат от талант, труд и характер. Поздравявам треньорите и всички, които стоят зад този успех. От името на Община Стара Загора ви пожелавам здраве, амбиция и още по-големи отличия“, отбеляза още Живко Тодоров. Той подчерта, че общината винаги е подкрепяла спорта и ще продължи да го прави, като акцентира върху успешното партньорство със спортните клубове в града и видимите резултати от тази работа.

Треньорът Евгени Танев изрази своята благодарност към кмета и Общината за съдействието, което прави възможно участието на Георгиев в международни първенства. „Без подкрепата на Община Стара Загора и лично на г-н Тодоров участието на Стоян нямаше да бъде възможно. Работя с него вече 13 години. Стоян е дисциплиниран, упорит и показва показатели, по-високи от тези на конкуренцията. Тренира ежедневно, на тяга стига до 150 кг, а на световното сборът му беше 395 кг. Предстоят турнири в Берлин и Олимпиада за хора с увреждания в Чили – нуждаем се от подкрепа и вярваме, че ще я имаме“, каза Танев. Той припомни и спортното развитие на Стоян – от лека атлетика и вдигане на тежести до бадминтон, където също има призови класирания.

С емоционално слово се включи и дядото на шампиона – Стоян Стоянов, който от години е негова опора. „Искам да благодаря на г-н Тодоров за отношението към такива хора. Стоян е комплексен състезател – има 18 медала и 12 купи. Работим с него с внимание и търпение. Това е труд, постоянство и любов към спорта. Надявам се да постигнем още отлични резултати“, каза той.

В отговор кметът Живко Тодоров увери шампиона и екипа му, че подкрепа от Общината ще има: „Гответе се за олимпиадата – ние сме до вас и ще ви помагаме. Дай Боже Стоян да бъде здрав и да завоюва медали и там. Да се гордеем с него и като държава, и като град.“