Кукленият театър в Стара Загора отвори директната линия до Дядо Коледа

Държавният куклен театър в Стара Загора посреща декември с богата коледна програма за деца и родители, изпълнена с любими спектакли, творчески ателиета и специални празнични изненади. И тази година театърът продължава инициативата „Писмо до Дядо Коледа“. В периода от 25 ноември до 15 декември децата могат да пускат своите писма в специалната коледна пощенска кутия, разположена във фоайето на театъра. Работното време на касата е от понеделник до петък, от 10.00 до 18.00 ч. и събота–неделя от 10.00 до 12.00 ч.).

За да получат отговор на писмото е необходимо да бъдат посочени точен пощенски адрес и две имена на детето.

Коледната кампания на Държавен куклен театър Стара Загора кани малки и големи да споделят празничните дни заедно – с театър, творчество и вяра в чудесата.