Кметът на Стара Загора уверява: Клиниката по детска хирургия няма да бъде временно преместена

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров проведе днес среща с проф. д-р Йовчо Йовчев, директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и проф. д-р Красимира Калинова, началник на Клиника по Детска хирургия в лечебното заведение. По време на нея кметът Тодоров се запозна подробно с проблемите около планираното временно пребазиране на Детска хирургия на друг етаж поради предстоящ ремонт на Клиниката по кардиология.

В стремеж да намери най-доброто решение както за пациентите, така и за медицинския персонал, кметът Живко Тодоров проведе разговор с министъра на здравеопазването, доц. д-р Силви Кирилов. Заедно с проф. Йовчев, те помолиха за съдействие за удължаване на срока за ремонта, с което да се избегнат неудобствата, свързани с преместването на детската клиника по хирургия.

Благодарение на активната намеса на кмета, беше взето решение Клиниката по Детска хирургия да остане на досегашното си местоположение.

„Навременната реакция и конструктивният диалог с ръководството на болницата и Министерството на здравеопазването доказаха, че когато работим заедно, можем да постигнем най-добрия резултат. Благодаря за разбирането и съдействието, което получихме от всички страни, за да можем да намерим най-доброто решение за най-малките пациенти и техните семейства“, отбеляза кметът Живко Тодоров.