За празниците: Безплатно паркиране в Стара Загора

Старозагорци и гостите на града ще паркират безплатно в рамките на зелената зона 12 последователни дни дни - от 24 декември тази година до 4 януари 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Таксуването ще бъде възобновено в първия работен ден за новата година с обичайното работното време от 8:00 до 18:00 часа.

Още: Зелен билет и днес в София заради мръсен въздух

Това ще бъде и първият ден, в който таксата за паркиране в зелената зона ще бъде заплащана в евро. На последното си редовно заседание за годината Общинският съвет в Стара Загора прие таксата да бъде закръглена надолу в полза на гражданите - едно евро за 60 минути.

Още: Ще се сложи ли край на безплатното паркиране в София: Отговорът от общински съветник