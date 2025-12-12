Спорт:

Кметът на Стара Загора иска отговори от депутатите: Какво ще се случва с плащанията към общините?

Кметът на Стара Загора иска отговори от депутатите: Какво ще се случва с плащанията към общините?

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска отговори от парламента какво ще се случи със средствата за общините, при положение че бюджет 2026 остава в риск след оттеглянето на правителството на ГЕРБ-СДС, БСП и "Има такъв народ", подкрепяно от "ДПС-Ново начало". "Ясно е, че сме в поредната политическа криза. До изборите обаче трябва народните представители да дадат яснота какво ще се случва с плащанията на държавата към общините по държавната програма - стотици, а може би хиляди обекти в страната стоят замразени без финансиране. Градовете не могат да стоят разкопани", пише градоначалникът от ГЕРБ.

Кога ще има приет държавен бюджет?

"Кога ще бъде приет държавен бюджет? Защото без държавен бюджет не може да се приемат и общинските бюджети. Тоест, никаква инвестиционна програма не може да стартира", посочва още Тодоров.

"На изборите ще се решат политическите противоборства, но преди това трябва да се даде отговор на тези въпроси, защото потърпевши ще бъдат всички български граждани, както и кметовете от всяка политическа формация", отчита Живко Тодоров.

