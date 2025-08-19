Туристическият център на Стара Загора отново предлага безплатен градски маршрут

Туристическият информационен център предлага на старозагорци и гостите на града да се потопят в един от най-интригуващите периоди от историята на Стара Загора чрез безплатния градски маршрут „Отиващите на смърт те поздравяват“. Турът е част от инициативата „Неразказани истории по правите улици“ и ще се проведе на 23 август 2025 г. (събота), от 9.30 ч.

Той ще разкрие завладяващи истории за гладиаторите и техните епични битки, когато Стара Загора, тогава известна като Августа Траяна, е била една от перлите на провинция Тракия. Участниците ще научат срещу кого са се били гладиаторите, кои са хората, превръщани в гладиатори, и много други вълнуващи факти.

Сборният пункт за участниците е Регионалният исторически музей (бул. „Руски“ № 42). Лектор на събитието ще бъде Мария Камишева, ръководител на отдел „Антична археология“ в РИМ - Стара Загора, която ще пренесе посетителите в една епоха, изпълнена със смелост и жестокост.

Всички, които желаят да се включат в това приключение, трябва да се запишат предварително. Това може да стане на място в Туристическия информационен център (бул. „Руски“ № 27), на тел.: 042/ 62 70 98 или чрез попълване на формата на следния линк:

https://forms.gle/CzkD5ypR4Yd2BHVv6

Инициативата на Община Стара Загора и Туристически информационен център Стара Загора се осъществява с помощта на Регионален исторически музей - Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ - Стара Загора.