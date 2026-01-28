Общественият ред и управлението на отпадъците бяха във фокуса на кметския ден в Стара Загора

„Спазването на обществения ред е предпоставка за спокойни и уредени села“. Така откри срещата днес Николай Диков и зададе няколко ключови акцента: задълженията на общините и малките населени места, регламентирани в Закона за управление на отпадъците, сметопочистване и сметоизвозване, работа с малцинствените групи. По време на обсъждането стана ясно, че продължава засиленият контрол върху нерегламентираните сметища и тези в речните корита. Ще продължат проверките на излезлите от употреба автомобили и земеделска техника, нерегламентирано ползващи общински имоти. „Ще контролираме всички проблемни места, в т.ч. и с фотокапани. При подадена информация от вас, реагираме максимално бързо“, заяви по време на срещата секретарят на Община Стара Загора г-н Диков.

Отбелязано беше, че през 2025 г. са съставени 112 акта по селските региони, подадените сигнали са 78. Благодарност беше изразена към кметовете, съдействали активно за прилагането на контролните мерки, с очакване през настоящата година този ангажимент да се разшири.

Ръководителят на звено „Инспекторат“ Веселин Василев посочи, че нерегламентираните сметища остават сред най-сериозните проблеми в селата през изминалата година.

„В Ракитница вече са съставени 6 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. В Оряховица са установени и санкционирани двама нарушители, а в Братя Кунчеви също има съставен акт“, информира г-н Василев.

Предстои цялостен обход на речните корита и прилежащите им територии за установяване на нерегламентирани замърсявания. При констатирани нарушения ще се организира почистване и ще се прилагат административни мерки съгласно закона.

Друг важен акцент беше поставен върху излезлите от употреба моторни превозни средства, разположени на общински терени. Беше разяснено, че автомобили без валиден годишен технически преглед за срок над 3 месеца се третират като отпадък. В резултат на съвместни проверки с РИОСВ (Регионална инспекция по околната среда и водите) - Стара Загора в някои населени места вече са съставени актове и превозните средства са премахнати. Около 245 са сигналите за излезли от употреба МПС. Стари автомобили, трактори и селскостопанска техника нямат право да се разполагат върху общински и държавни имоти, включително площади и публични пространства.

Обсъдена беше и темата за ползването на общинските пасища, включително сигнали за неправомерно навлизане в тях от трети лица. В тези случаи Инспекторатът и общината ще продължат да съдействат чрез проверки на място и координация с компетентните органи.

Секретарят на общината Диков допълни, че в контролната дейност остават нерегламентираните сметища и кратността на извозване на контейнерите за отпадъци, като по тези теми ще се търси по-добра координация и ще се вземат навременни мерки. С наближаването на новия годишен сезон кметовете на селата поискаха и повече контейнери за тревни отпадъци и клони.

Срещата завърши с добрата новина, че предстои съвсем скоро да започне реализацията на проекта за подмяна на осветителни тела в селата. В резултат на това ще бъдат намалени разходите за ел. енергия, но най-вече добре осветените улици ще намалят риска от битова престъпност.

Новата 2026 г. за с. Сладък кладенец започва и с нов кметски наместник - Катя Николова, която поема грижата за селото от Пенка Михайлова.