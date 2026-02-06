Стара Загора участва на международното туристическо изложение EMITT 2026

За четвърта поредна година Община Стара Загора е част от едно от най-големите международни туристически изложения – EMITT 2026, което се провежда в Истанбул Експо Център. Тазгодишното издание е 29-ото и ще продължи до 7 февруари. Стара Загора е представена от експертите на отдел „Туризъм“ с фокус върху изграждането на нови партньорства и популяризирането на богатото културно-историческо наследство на града.

Националният щанд на България е с площ от 153 кв.м. Тази година в изложението участват 16 представители на туристическия сектор – водещи туроператори, хотелиери и общински туристически организации, които ще представят своите продукти пред потенциални партньори, медии и туристи с цел популяризиране на България като атрактивна, целогодишна туристическа дестинация.

В тазгодишното издание участват 656 изложители от 109 държави и се очакват около 23,725 посетители, според данни от официалната страница на изложението.