Кръводарителска акция събра млади хора и граждани в Стара Загора

В Международния младежки център - Стара Загора се проведе кръводарителската акция „Сподели силата си, дари кръв“, която събра млади хора и граждани, готови да направят едно от най-значимите и безценни дарения - дарението на кръв.

Акцията премина в атмосфера на съпричастност, подкрепа и положителни емоции. Много от участниците прекрачиха прага на Центъра с притеснение, но си тръгнаха с увереност, усмивки и удовлетворението, че са допринесли за спасяването на човешки живот. В рамките на инициативата се даряваше не просто кръв, а надежда, грижа и човечност.

По информация на Районния център по трансфузионна хематология - Стара Загора, 23 ученици са се включили успешно в акцията, като е отчетен рекорден брой кръводарители за тази година. Сред дарителите бяха и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира Димитрова, както и експерти от същия отдел, които подкрепиха каузата с личен пример.

Организаторите изразиха своята благодарност към екипа на РЦТХ - Стара Загора за професионализма, грижата и отдадеността, с които направиха провеждането на акцията възможно.

Кръводарителската инициатива още веднъж показа, че доброто е заразно, а солидарността и човечността са силата, която обединява общността.

Защото кръвта не се купува - тя се дарява.