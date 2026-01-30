Няма да се увеличават таксите за битови отпадъци в Стара Загора през 2026 г.

С почти пълно единодушие Общинският съвет одобри няколко ключови нормативни и стратегически документи. Сред тях са Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, Правилникът за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица, както и Програмата за енергийна ефективност на Община Стара Загора за периода 2026–2035 г. Заместник-кметът с ресор „Финанси, бюджет и икономика“ Светослав Колев категорично подчерта, че през тази година няма да има увеличение на таксата за битови отпадъци.

Днешното заседание потвърди необходимостта от активен диалог и институционална отговорност при разглеждането на ключовите теми от дневния ред на Общинския съвет. В хода на дебатите бяха очертани както области с широко съгласие, така и въпроси, по които са необходими допълнителна яснота, доработване и последващи решения.

Фокусът беше поставен върху социалната подкрепа, управлението на общинската собственост, енергийната ефективност, екологията и чистотата, както и върху ролята на Общинския съвет при вземането на информирани, законосъобразни и дългосрочно устойчиви решения.

Общинският съвет на Стара Загора прие решение за разходване на средства, дължими за отчисления по реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за обезвреждане на общински отпадъци в Клетка 1 и Клетка 2 на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ през 2026 г. Решението гарантира, че таксата за битови отпадъци за гражданите и бизнеса няма да бъде увеличавана.

Средствата ще бъдат използвани целево за дейности, свързани с управлението на отпадъците, поддържането и експлоатацията на регионалния център, както и за подобряване на екологичните показатели на системата. Те се формират съгласно законовите изисквания и се използват след съгласуване с компетентните институции.

По време на обсъждането заместник-кметът Радостин Танев подчерта, че Община Стара Загора продължава да развива системата за разделно събиране и сепариране на отпадъци, като отчита обективни фактори като демографски промени, застрояване и необходимост от работна ръка. Той информира, че през 2026 г. ще бъдат разкрити три нови пункта за разделно събиране – в кв. „Градински“, в района до автогарата и в по-горната част на града.

Беше съобщено още, че във връзка със смяна на системата за местни данъци и такси временно е възникнало затруднение при регистрацията на нови ползватели, което се отстранява съвместно с „Информационно обслужване“. От следващата седмица процесът ще бъде напълно възстановен, като до тогава ще се извършват и ръчни проверки, за да се улесни обслужването на гражданите.

По отношение на инфраструктурата беше обявено, че изграждането на Клетка 2 на Регионалния център ще започне до края на 2026 г., междувременно ще бъде подготвен проект за рекултивация на първа клетка.

Разходването на средства, дължими за отчисления по реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за обезвреждане на общински отпадъци в клетка 1 и Клетка 2 на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ през 2026 г. беше прието с 48 гласа „за“, 11 „въздържали се“ и без гласове „против“.

С приетите мерки Община Стара Загора затвърждава ангажимента си към отговорно управление на отпадъците, екологична устойчивост и финансова стабилност, без допълнителна тежест за гражданите.