Общинска администрация Стара Загора с ново предложение за паметника "Братска могила"

По време на първата за 2026 година сесия на Общинския съвет на Стара Загора, проведена днес, 29 януари, в дневния ред бе включена точка, свързана с бъдещето на паметника „Братска могила“, разположен в централния градски парк „ 5-ти октомври“. Предложението за разглеждане е внесено от общински съветници от „Демократична България“. В хода на дебата заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Мартин Паскалев представи хронологията на действията на общинската администрация и подчерта, че темата се разработва от месеци по установен институционален ред.

Той информира, че още преди два месеца е предложил конкретен подход за работа, който е бил приет на председателски съвет, и подчерта, че администрацията последователно го следва. По думите му, внесеното предложение е довело по-скоро до политически дебат, отколкото до рационално обсъждане, въпреки че администрацията вече работи по реално решение.

„Ние като администрация изработваме с лицензиран скулптор проектант проект“, заяви арх. Паскалев и допълни, че проектът е бил готов в края на 2025 г., преди коледно-новогодишните празници. Към него са приложени всички необходими документи - актове за собственост, скица и виза.

В началото на януари 2026 г. проектът е изпратен за разглеждане в Националния институт за недвижимо културно наследство/ НИНКН/, с входящ номер 08001280 от 8 януари 2026 г. Арх. Паскалев уточни, че към момента проектът се намира при експертите на НИНКН, които предстои да се произнесат дали ще бъде съгласуван и дали ще са необходими корекции.

Той напомни, че още преди месеци е поел ангажимент проектът да бъде представен пред Общинския съвет, след като стане ясно какво е допустимо от гледна точка на компетентните органи. „Ще го сложим на масата, за да го погледнем всички заедно“, посочи заместник-кметът, като увери, че администрацията продължава да работи в тази посока и че решението ще бъде взето именно по този ред.

В рамките на дебата Магдалена Овчарова, общински съветник от ПП „Движение Да България“, аргументира необходимостта от разглеждане на предложението с цел пространството на централния парк да придобие по-съвременен и естетически балансиран облик. Тя изрази позиция, че историческата памет следва да бъде съхранена, но символите да бъдат поставени в исторически контекст и да не доминират в публичното пространство.

Димитър Чорбаджиев, общински съветник от „Демократи за силна България“, заяви, че предложението е внесено в два варианта с цел търсене на по-широко съгласие. Той изрази становище, че паметникът в сегашния си вид носи символика, свързана с тоталитарния режим, и че е необходимо или преместване, или съществено преосмисляне на присъствието му в централната градска среда.

От името на коалиция „БСП за България“ Велина Атанасова защити позицията, че „Братска могила“ е част от историческата памет на града и символ на съпротива и човешко достойнство. Според нея подобни паметници не следва да бъдат премахвани, а историята трябва да бъде разказвана и осмисляна в нейната цялост.

Общинският съвет обсъди два варианта за решение - преместване на паметника в музейна или мемориална среда и информационно обновяване и интегриране в обновената градска среда. След проведените гласувания нито един от вариантите не събра необходимото мнозинство.

С решение на Общинският съвет дебатите по темата бяха прекратени.