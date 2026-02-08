Любопитно:

Путин благодари на президента на ОАЕ за задържането на заподозрян покушението срещу висш руски генерал

08 февруари 2026, 16:10 часа 405 прочитания 0 коментара
Путин благодари на президента на ОАЕ за задържането на заподозрян покушението срещу висш руски генерал

Руският президент Владимир Путин благодари на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян за помощта при задържането на мъж, заподозрян за стрелбата в петък срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 

Още: Руски генерал-лейтенант е в тежко състояние след опит за покушение в Москва

Руски гражданин, роден в Украйна, е екстрадиран в Москва от Дубай по подозрения за участие в опита за покушение срещу генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия. Името му е Любомир Кобра, 66-годишен, родом от Тернополска област. Арестуван е негов съучастник – Виктор Васин, също на 66 години, а друга заподозряна – Зинаида Серебрицкая, на 55 години, е успяла да избяга в Украйна, според информацията във водещите руски медии. Възрастовите характеристики на заподозрените са впечатляващи и няма как да не предизвикват въпроси.

Още: Докато Путин е прикован в Украйна, заплаха за Германия няма: Изходът от войната ще определи съдбата на Европа

По-рано Руската федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че предполагаемият съучастник и пряк извършител на опита за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия. 

Още: 2026 г.: Последен шанс за Путин да спечели по военен път – украински и руски оценки съвпадат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
покушение ОАЕ Владимир Путин война Украйна руски генерал Владимир Алексеев
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес