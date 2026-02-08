Руският президент Владимир Путин благодари на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян за помощта при задържането на мъж, заподозрян за стрелбата в петък срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Руски гражданин, роден в Украйна, е екстрадиран в Москва от Дубай по подозрения за участие в опита за покушение срещу генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия. Името му е Любомир Кобра, 66-годишен, родом от Тернополска област. Арестуван е негов съучастник – Виктор Васин, също на 66 години, а друга заподозряна – Зинаида Серебрицкая, на 55 години, е успяла да избяга в Украйна, според информацията във водещите руски медии. Възрастовите характеристики на заподозрените са впечатляващи и няма как да не предизвикват въпроси.

По-рано Руската федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че предполагаемият съучастник и пряк извършител на опита за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия.

Russia's FSB claims the suspect in the attack on GRU General Alekseyev was extradited from the UAE – 66-year-old Lyubomir Korba. Two accomplices were named. No footage of the attack or wounded general has surfaced. https://t.co/Hnd1wFPe7U pic.twitter.com/XSn0bc1GnE — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2026

