Зам.-кметът Надежда Чакърова представя Стара Загора на форума на балканските градове в Загреб

Заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова участва в Петата среща на върха на мрежата на балканските градове B40, която се провежда в Загреб, Република Хърватия. По покана на кмета на град Загреб, Община Стара Загора е представена на форума като активен член на мрежата B40, която обединява градове от Балканския регион с цел насърчаване на междуградското сътрудничество и разработването на общи решения по ключови теми от обществено значение. От страна на България, освен Стара Загора, участие вземат още общините София, Варна, Троян, Сливен, Карлово и Димитровград.

Основната тема на тазгодишната среща е „Градовете като двигатели на устойчивото развитие“, като дискусиите са фокусирани върху зеления преход, устойчивото и интелигентно градско развитие, културните и творческите индустрии, туризма и регионалното сътрудничество. Форумът предоставя платформа за диалог, обмен на добри практики и споделяне на опит между местните власти по общи предизвикателства и приоритети.

В рамките на срещата е предвидена и кръгла маса на тема „Градовете като стълбове на демократичната устойчивост“, организирана с подкрепата на Eurocities. В нея участват политически лидери от градовете членове на мрежата B40, които обсъждат ролята на местната власт за укрепване на демократичните процеси, приобщаващото управление и активното участие на гражданите.

По време на форума градовете Варна, Бурса и Тузла подписаха декларации за членство и официално се присъединиха към мрежата, основана през 2021 г. по инициатива на кмета на Истанбул. Съгласно ротационния принцип на управление, град Загреб пое председателството на мрежата B40 от град София.

Петата среща на върха на B40 в Загреб събира представители на 38 града от 11 балкански държави, включително седем български общини, както и представители на четири наблюдаващи организации - ICLEI Europe, B40 Network - Istanbul Metropolitan Municipality в качеството ѝ на постоянен секретариат на мрежата, Union of Municipalities of Türkiye и Националното сдружение на общините в Република България.

Инициативата B40 подкрепя местните власти в Балканския регион и насърчава сътрудничеството за справяне с ключови предизвикателства като изграждането на устойчиви и екологични градове, прилагането на приобщаващи и демократични модели на управление, използването на интелигентни технологии за подобряване качеството на живот, както и опазването и популяризирането на културното наследство и ценности в региона.