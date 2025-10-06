Зам.-кмет на Стара Загора за 5 октомври: Сред руини и погром доказахме, че духът ни не може да бъде сломен

Пети октомври: денят символ на непреклонния дух, волята и единението на старозагорци и 146-ата годишнина от възкръсването на града феникс от пепелищата, бяха отбелязани с почит и радост в Стара Загора днес. Празничната слънчева неделя започна с молебен за Стара Загора, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан в катедралния храм „Св. Николай Чудотворец“.

„Всяка година, когато настъпи Пети октомври, Стара Загора отново засиява в светлината на своята памет и вяра. Това е денят, в който си припомняме не само възраждането на нашия град след пепелищата на трагедията, но и непоколебимия дух на хората, които положиха основите на новото му бъдеще“, припомни в словото си митрополитът. „Тук, на тази свята земя в този свят храм, история и надежда се преплитат в единна нишка, която води поколенията напред“, изтъкна още Негово Високопреосвещенство.

Празникът продължи с тържествено заседание на Общинския съвет на Стара Загора в зала „П. Р. Славейков“. Негови гости бяха: митрополит Киприан, областният управител д-р Неделчо Маринов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, народни представители, общински съветници, зам.-кметовете на Община Стара Загора, секретарят Николай Диков, омбудсманът Иванка Сотирова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, гости от побратимения сръбски град Крушевац, представители на местни и държавни институции, почетни граждани.

„146 години от последното възраждане, 146 години от последното начало на хилядолетната, но млада и красива Стара Загора, ангажираща всички нас с отговорността да съхраним не просто историята, а да бъдем нейни достойни лидери и управници“, заяви в поздравителната си реч областният управител д-р Неделчо Маринов.

„Пети октомври е дата, в която нашите предци показаха, че няма сила, която може да унищожи духа на един народ, решен да живее достойно и свободно. Ние сме наследници на тези смели хора, на тяхната вяра, труд и жертвоготовност“, акцентира председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова. „Наш дълг е да пазим паметта не само с думите, но и с делата си. Град, който уважава своите корени, но и дръзко гради своето бъдеще! Днес е ден за гордост и за благодарност. Нека този Пети октомври ни напомня, че нашата сила е в единството, че Стара Загора е повече от място на картата, тя е дом, кауза и обич“, изтъкна Ивета Лазарова.

От името на кмета на Крушевац Иван Манойлович поздравление поднесе Драгана Баришич, председател на Общинския съвет. „Нека тазгодишният ден на града ви донесе мир, здраве, хармония и духовна сила!“, пожела сърдечно тя. В приветствието си г-жа Баришич назова общите ценности на българския и сръбския народ, взаимното уважение, разбирателството и желанието за общ напредък.

На тържествената сесия бе промоцията на първото издание на нова книга - памет за тези, които започнаха демократичните промени в града ни, за тези, които ги развиха и за тези, които работиха честно и достойно за бъдещето и за благоденствието на града ни. Ивета Лазарова представи заглавието „Първи сред равни“ с 9 герои - досегашните председатели на местния малък парламент на Стара Загора. Изданието съдържа портрети на д-р Цветана Джамджиева, д-р Богдана Димитрова, проф. Иван Божков, Антон Андронов, инж. Недялко Недялков, Тенчо Руканов, Мария Динева, Таньо Брайков, Емил Христов. Един от тях, за съжаление, напусна този свят и това е д-р Богдана Димитрова. Петима от председателите бяха днес в зала „Славейков“. Ръководител на творческия екип, създал „Първи сред равни“, е старозагорският журналист и писател Петър Драгиев.

„Възпитана съм да уважавам и да търся опита и мъдростта на поколенията преди мен, затова се опитах да открия всякаква информация за моите предшественици, какви са били като хора, с какви трудности са се сблъсквали, в каква обстановка са работили“, каза развълнувана Ивета Лазарова. Тя благодари на своите предшественици за искрените разговори, на кмета Живко Тодоров за добрата съвместна работа между Общинския съвет и администрацията и за подкрепата за издаването на книгата.

„За мен е голяма чест след повече от 18 години да застана на тази висока трибуна и да ви поздравя, както и всички наши съграждани с празника на нашия легендарен град Стара Загора“, посочи инж. Недялко Недялков. „Където и да съм бил по света, винаги съм бил горд, че съм от Стара Загора и съм я носил в сърцето си“, солидаризира се с него Емил Христов.

Празничният рецитал и прочувственият прочит на документи за делата на нашите видни предци в зала „Славейков“ бяха съвместно дело на актьора Ивелин Керанов и Лъчезар Тенев от СУ „Васил Левски“. Тържественото честване на празника се пренесе на площада пред Община Стара Загора. Празничен поздрав поднесоха децата от Театрална школа „Жест“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора.

Официалният поздрав към старозагорци бе произнесен от зам.-кмета с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев.

„За мен е привилегия да застана днес пред Вас, за да Ви поздравя от името на кмета Живко Тодоров, който доказа, че визионерството е привилегия, че резултатите се постигат не само с мисъл за утре, но и с много, много действия днес“, обърна се към изпълнилите площада хора Радостин Танев.

„Стара Загора - нашият град, където всяка педя земя помни саможертвата, но и силата на възкръсването! Тук, по тези улици, са минали стъпките на героите. Тук, сред руини и погром, хората са доказали, че духът не може да бъде изгорен. От пепелищата на най-тежките дни, нашият град се е издигнал, за да бъде символ, за да е начало“, припомни миналото зам.-градоначалникът.

„Днес Стара Загора е не само памет, а и модерен, красив и жив град с усмихнатите си хора. Град, доказващ, че когато историята и надеждата вървят заедно, се ражда бъдеще! Днес нашата Стара Загора е пулсът на съвременна България - млада, динамична и устремена напред, но с корени дълбоки и непоклатими във времето“, метафорично отбеляза Радостин Танев.

Той не пропусна да отдаде почит и на учителите - продължители на възрожденския дух, съхранил България. Пети октомври е и Международният ден на учителя. „Силата на този град винаги е била в знанието и в духовността. А учителите - те са продължителите на онзи възрожденския дух, който е съхранил България. Те са тези, които отварят пътя пред децата ни“, каза още зам.-кметът Танев.

И тъй като всяка година на днешния ден управлението на града ни се предава в ръцете на младите, традицията бе спазена отново. В навечерието на празника Младежкият общински съвет, представители на старозагорските училища и авторитетно жури избраха в открит дебат и демократично кмета на Млада Загора. Това е Иван Байков, ученик от 10. клас от ПГЕ „Джон Атанасов“, специалност „Приложно програмиране“. Неговият зам.-кмет е Зорница Свиркарова, ученичка в 11. клас от СУ „Иван Вазов“, паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“.

Ключът на Стара Загора бе връчен на двамата младежи от Надежда Чакърова, зам.-кмет на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“. „Това е ден, в който традициите се съчетават с бъдещето, а нашето бъдеще са младите хора, в които ние всички силно вярваме“, заяви г-жа Чакърова. От името на кмета Живко Тодоров тя предаде ключа на града в ръцете на младите хора с пожелание с устрем, знания и с кураж да развиват града ни.

„Благодаря за доверието, благодаря, че ме избрахте! Изключително много се радвам да се впусна в ново предизвикателство и да покажа, че младите имат добри идеи и можем да работим заедно. Дерзайте и вярвайте, защото всичко е възможно!“, благодари Иван Байков. В небето над Стара Загора полетяха 146 балона в зелено и златно. Празничните прояви ще продължат през целия ден и ще завършат в 20.00 часа с концерт на примата на родната естрада Лили Иванова. Мястото отново е площадът пред Община Стара Загора.